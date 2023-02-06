再編國造軍備特别預算 蘇紫雲：符合理預估用兵思維

針對國防部可能在今年下半年編列包括7艘國造潛艦後續艦量產等「海空戰力提升計畫」特别預算的後續版，國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，在潛艦紅區裝備均位的情況下，後續艦編列特別預算支應，是由國防政策、軍事戰略合理預估用兵、造兵的思維，且全案多為國產裝備，符合戰略產業滿足國防需求，並能促進經濟發展的良性循環。

蘇紫雲表示，中華民國的國防政策是戰略守勢，國家軍事戰略為「防衛固守，重層嚇阻」，作戰層級則是「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」，兵力整建則包括不對稱兵力與正規兵力的整合。潛艦就扮演重要的不對稱兵力角色。

關於可能的113年度特別預算，可能為潛艦後續建造的部分。他表示，國防部在立法院第六會期施政報告曾指出：「潛艦國造，持續在台船公司執行建造及裝備在廠接收測試。」 第七會期在封殼作業。 間接顯示紅區裝備都已到齊，也就是國軍突破外交干擾取得重大進展。

其次再依照行政院送交立法院「第七會期施政報告」，相關潛艦兵力的建構包括「新型救難艦」預於今年6月下水，屆時可觀察其是否配置深海救難潛艇（DSRV）、或結合「飽和潛水作業」、減壓艙室等可評估其救援能力。主角的國造潛艦，也可依照施政報告推估紅區裝備已經順利到貨，因施政報告指出預定於上半年也就是6月左右進行壓力殼船段吊裝與封殼作業，此處特別有意義。依照國際造船業的工程管理，壓力殼封殼即代表所有主要裝備都已安裝完成，包括主機、雷管、電池、戰系等大型裝置都已安裝才能進行封殼，以及後續細部管線的艤裝作業，也就是意味著目前「紅區裝備」都已到貨並進行與船殼艙間位置的安裝。

他表示，潛艦國造後續艦是由國防政策、軍事戰略合理預估用兵、造兵的思維，且全案多為國產裝備，的確符合戰略產業滿足國防需求與促進經濟發展的良性循環。

蘇紫雲推估，新年度可能的特別預算可視為「海空戰力提升計畫特別預算」的後續版，其可能內容，依照目前公開資料可合理推估包含幾個部分，照以往潛艦建造規劃後續七艘潛艦應為3000億元規模，合乎國際傳統潛艦的平均報價。其次則為「軍用商規」無人機的研發採購、「震海計畫」國造神盾巡防艦的精進版與各類精準彈藥的研發採購。