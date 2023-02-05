快訊

PLG／林來瘋11周年紀念 林書豪發文：時間過得太快了

農糧署股長車禍亡...正宮領手機驚見小三 求償80萬卻遭駁

今天元宵節想祭拜補財庫？ 命理師傳「關鍵紅包」眉角

營區春宮女主角心死將離開部隊 她身世其實有點坎坷

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍男女軍官營內春宮影片案愈演愈烈，繼日前主要正面影片遭曝光後，後續又傳出其他角度的版本。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
陸軍男女軍官營內春宮影片案愈演愈烈，繼日前主要正面影片遭曝光後，後續又傳出其他角度的版本。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

陸軍男女軍官營內春宮影片案愈演愈烈，繼日前主要正面影片遭曝光後，後續又傳出其他角度的版本。軍方憂心女方迭遭打擊，除已將她調離原單位赴高司安置外，也安排多名女性同儕平時陪同輔導，目前仍持續在營工作。據了解，這名女軍官是軍校自費生，是畢業後自願簽下志願役服役3年，期限至今年7月為止，經此打擊已萌生退意。

據指出，影片中兩名男女軍官均已向警方報案，調查鎖定當時私人手機在營接受MDM管制程式灌錄時是否造成影片外流。

軍方指出，此案涉及違反兩性營規，涉案男女軍官都將面臨行政處分與汰除檢討。至於影片如何外流，軍方尊重警方調查。

對於案中女方的處遇，據了解軍方案發後即將男女雙方調離原單位，女方情緒望似穩定冷靜，但軍方仍高度關心，安排她至高司任職保護，由多名同寢室女性軍官陪同，並派遣心輔人員輔導掌握。

日前傳其因此案而關閉的IG重開，不吝公開私生活「辣照」。但據軍方指出，所謂重開的帳號都是盜圖者所為，當事者並未重開IG。而近日又有疑同一批、其他角度的春宮影片流出，當事者已向承辦警方反應，提告要求追溯來源，傳鎖定男方手機在營內灌錄MDM程式時可能為洩漏管道。

據了解，這名女官來自單親家庭，自幼由祖父母撫養長大，個性獨立，是以自費生身份就讀軍校，並簽下3年志願役到基層部隊服役，期限3年，至今年7月到期。而經此打擊，她並不企求能續留部隊，作好離開軍旅生涯準備，但會透過司法途徑尋求公道，確保權益。

志願役 司法

延伸閱讀

帥叔陳志雄撞臉翁立友 格棋助攻任女主角

1年半前發現男友手機留存營區實戰性愛片 女軍官「重開IG」洩心聲

軍中性愛片遭外流 女主角報案盼網友幫找散佈凶手

軍官情侶鹹濕片外流 陸軍證實在營區違紀歡愛還拍片

相關新聞

美軍使用AIM-9X擊落中國間諜氣球 我軍同型飛彈戰備中

美軍以新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈擊落在美國本土上空徘徊的中國大陸間諜偵測氣球，我國空軍也已採購這型飛彈，去年已在嘉義...

營區春宮女主角心死將離開部隊 她身世其實有點坎坷

陸軍男女軍官營內春宮影片案愈演愈烈，繼日前主要正面影片遭曝光後，後續又傳出其他角度的版本。軍方憂心女方迭遭打擊，除已將她...

下令軍職優先出任中科院主管？ 國防部：軍文通盤考量

中山科學研究院近年進駐軍職人員出任重要領導職務，傳軍方因應科技軍官恢復招考，下令要求中科院一、二級主管職應考量優先派任軍...

汽車運輸貨輪當成美軍運輸艦炒作 海巡署正式破解謠言

網傳一艘5萬噸巨艦日前曾趨近大安溪河口外海約4浬位置避風，推測是美軍運輸艦。海巡署近日發出新聞稿否認，據了解目標是一艘運輸汽車的貨輪...

高空氣球很難對付 連CF-18戰機開砲都打不下來

中國大陸的高空偵察氣球闖入美國上空，加深美中緊張關係，不少美國極右派人士向拜登政府施壓打下這個氣球，不過，高空氣球不是想像中那麼容易擊毀，25年前加拿大曾經發生高空氣象研究氣球偏離了方向，加拿大出動CF-18戰鬥機，朝氣球射擊了1000發機槍彈，仍然打不下這顆亂飛的氣球，氣球繼續飄移了5600浬，跑進了北極，又飄到了挪威，最後降落在羅地海的芬蘭小島上面，結束了這段奇異的航程。

中共間諜氣球飄入美國 專家：非氣象用目的是這個

美國國防部近日發現中國大陸間諜氣球入侵，其實早在去年，台灣本島上空也曾飄進中國高空氣球，當時國防部證實有掌握其所有動向，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。