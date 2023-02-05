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美軍使用AIM-9X擊落中國間諜氣球 我軍同型飛彈戰備中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我國部署在空軍嘉義聯隊的頭盔瞄準系統（JHMCS）性能的新款頭盔。記者洪哲政／攝影
我國部署在空軍嘉義聯隊的頭盔瞄準系統（JHMCS）性能的新款頭盔。記者洪哲政／攝影

美軍以新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈擊落在美國本土上空徘徊的中國大陸間諜偵測氣球，我國空軍也已採購這型飛彈，去年已在嘉義聯隊曝光，今年進一步採購100枚。這型飛彈搭配頭盔瞄準系統（JHMCS），可配合飛行員目光進行偏軸射擊，推測也因這種性能，被用作擊落偵航跡不定的監測氣球之用。

AIM-9X飛彈射程達到26公里、飛行速度達2.5馬赫，能增加空戰瞄準時的可鎖定空域，並具備離軸發射攻擊等能力。戰機一般發射短程空對空飛彈攻擊目標時，必須以戰術動作維持敵機在正前方某個角度內才能啟動攻擊，但具備「離軸」發射攻擊能力AIM-9X則不必，即使敵機在側邊，也一樣能發射攻擊。

先前各代響尾蛇飛彈的外型最大差異，是彈鼻與前翼的形狀。最新一代的AIM-9X，不只性能大幅提升，外型也與前輩有很大不同。

AIM-9X改用新式的影像紅外線尋標器，目標不再是單純的「熱點」，而能出現熱影像。如此一來對方即使發射火焰彈等溫度更高的熱源，飛彈也不容易被騙。

AIM-9X的尋標器的搜索範圍，擴大到左右各90度，而且具備「發射後鎖定」功能，不像傳統的響尾蛇，必須尋標器先抓住目標，才能發射。飛行員使用具備具備頭盔瞄準系統（JHMCS）性能的新款頭盔，只要眼睛看到目標並加以鎖定，即使目標範圍在本機的後側，超過飛彈尋標頭的搜索範圍，也可以直接發射。飛彈依據頭盔瞄準系統提供的方位資訊，直接轉飛向目標，同時進行鎖定。推測是這種性能，讓美軍用作擊落航跡飄忽的監測氣球之用。只是此型飛彈價格昂貴，與氣球成本不對等。

空軍新配備的AIM-9X飛彈、頭盔瞄準系統去年曾在空軍嘉義聯隊陸續亮相，飛彈與瞄準系統當時正積極換裝中，目前應已部分完成戰備。國防部上月甫公告「F-16型機制空武器」採購案，內容是100枚AIM-9X　Block II響尾蛇（Sidewinder）空對空戰術飛彈，金額新台幣23億9406萬3292元，將採分批交運，預估在2030年底前全數運抵台灣，部署於台東基地的新F-16C/D聯隊。

我國部署在空軍嘉義聯隊的AIM-9X飛彈。本報資料照片
我國部署在空軍嘉義聯隊的AIM-9X飛彈。本報資料照片

飛彈 空軍 美軍 響尾蛇

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