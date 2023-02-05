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下令軍職優先出任中科院主管？ 國防部：軍文通盤考量

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為中科院研發的雷霆2000多管火箭。圖／軍聞社
圖為中科院研發的雷霆2000多管火箭。圖／軍聞社

中山科學研究院近年進駐軍職人員出任重要領導職務，傳軍方因應科技軍官恢復招考，下令要求中科院一、二級主管職應考量優先派任軍職人員，引發科研基層反彈。但國防部否認曾下達這紙命令，表示中科院主管職人員遴選，均針對聘雇及軍職兩職類人員通盤考量，沒有以軍職為優先。

中科院內部盛傳，軍備局近期函文表示：「嗣應中科院設置條例完成修法，科技軍官自去（民國111）年陸續恢復招考及進用，未來一、二級主管職應考量優先遴派軍職歷練，以杜絕高齡久任主管職務活絡人事運用。」

基層透露，中科院行政法人化目的，趨勢就是要去軍職人員完成民營化，軍方這紙命令形同走回頭路，基層聞訊反彈。

對此，國防部表示，中科院主管職人員遴選，均針對聘雇及軍職兩職類人員通盤考量，檢討符合專業領域，並按考績、評核及工作經歷等相關任職條件評核後，擇優派任。並無以軍職優先遴派及聘雇人員反彈之情事。

國防部軍備局也表示，備局未函文中科院要求軍職人事運用相關事宜。而中科院人事運用屬該院權責，均依人事管理規章辦理，軍備局針對網傳內容不予評論。

中科院 國防部 考績

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