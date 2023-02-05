汽車運輸貨輪當成美軍運輸艦炒作 海巡署正式破解謠言
網傳一艘5萬噸巨艦日前曾趨近大安溪河口外海約4浬位置避風，推測是美軍運輸艦。海巡署近日發出新聞稿否認，據了解目標是一艘運輸汽車的貨輪，在台海情勢緊張下被當美軍艦艇炒作。
有媒體日前報導宣稱，有軍事迷透過民間船跡追蹤網站，記錄到本月25日有一艘不明國籍灰色船身白色駕駛台無武裝的5萬噸級運輸艦，出現在大安溪河口外海約4浬位置，研判是通過台海避風的美國海軍Supply級油彈補給艦，網傳並有海事查證錄音可稽，指明此艦有灰色船身、白色駕駛台等特徵。
對此，海巡署正式發出新聞稿表示，有關日前媒體報載「疑似不明國籍5萬噸運輸軍艦現身大安溪河口外海」，海巡署說明如下：日前媒體報導指出「1月25日有一艘不明國籍灰色船身白色駕駛台無武裝的5萬噸級運輸艦，出現在大安溪河口外海約4浬位置，疑為美補給艦」，經查證與事實不符。
海巡署表示，針對台灣周邊海域目標動態均全程掌握，並致力維護海域及海岸治安、保護海洋生態資源，確保國人生命財產安全。
據了解，網傳目標其實是總噸數5萬6978噸的日本籍貨輪BISHU HIGHWAY，這艘貨輪1月23日進台中港、25日上午出港，進港目的為進口車輛卸載。
由於這艘貨輪確實有「灰色船身、白色駕駛台」，與常見的長榮的貨櫃船不一樣，推測因此被誤為美軍運輸艦。
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