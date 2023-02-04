中共間諜氣球飄入美國 專家：非氣象用目的是這個

美國國防部近日發現中國大陸間諜氣球入侵，其實早在去年，台灣本島上空也曾飄進中國高空氣球，當時國防部證實有掌握其所有動向，研判為氣象科研使用。不過，國防安全研究院所長蘇紫雲分析，此次中國入侵美國的間諜氣球，並非中方所說氣象用途，他認為，此次氣球是在完整蒐集大氣資訊，作為資料庫使用，未來若要採取攻擊時，可以輔助衛星不足之處。

中國大陸間諜氣球近日飄到美國引發關注，蘇紫雲說明，高空氣球分為氣象跟軍事用途，氣象氣球主要在蒐集大氣資料、氣溫、氣壓、等資料，作為氣象預報用途，氣象資料也可以提供航空、火炮部隊運用。軍事用途體積較大，移動範圍廣泛，且氣球底部會裝設太陽能板、小型雷達偵收，台灣也曾發現過中國大陸大型軍用氣球。

蘇紫雲表示，間諜氣球最早於十九世紀末運用在軍事，當時用來觀測砲兵落點，近代參加最具代表性是在二次大戰末期，日本使用空飄氣球載運小型炸，形成氣球炸彈，彈轟炸美國西岸。

對於中國大陸聲稱，此次高空氣球是氣象用途，蘇紫雲認為，此次任務並非拍照，而是要做為衛星輔助角色，透過慢速移動到美國，完整搜集大氣的資訊，包含溫度、濕度、風向等等，可以作為資料庫使用，未來要採取攻擊時，可以得知大致的氣象狀況，絕非僅是氣象用途而已。

針對中國大陸高空氣球侵入美國，我國防部今天表示，針對台海周邊航空飛行器(含空飄氣球)，國軍運用聯合情監偵機制均全般掌握，並視威脅程度應變反制。