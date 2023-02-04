快訊

改變心意？美方高層考慮擊落中國大陸氣球 時間點曝光

中共間諜氣球飄入美國 專家：非氣象用目的是這個

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
美國官員於當地時間2日表示，一顆中國間諜氣球近日飛入美國領空。（美聯社）
美國官員於當地時間2日表示，一顆中國間諜氣球近日飛入美國領空。（美聯社）

美國國防部近日發現中國大陸間諜氣球入侵，其實早在去年，台灣本島上空也曾飄進中國高空氣球，當時國防部證實有掌握其所有動向，研判為氣象科研使用。不過，國防安全研究院所長蘇紫雲分析，此次中國入侵美國的間諜氣球，並非中方所說氣象用途，他認為，此次氣球是在完整蒐集大氣資訊，作為資料庫使用，未來若要採取攻擊時，可以輔助衛星不足之處。

中國大陸間諜氣球近日飄到美國引發關注，蘇紫雲說明，高空氣球分為氣象跟軍事用途，氣象氣球主要在蒐集大氣資料、氣溫、氣壓、等資料，作為氣象預報用途，氣象資料也可以提供航空、火炮部隊運用。軍事用途體積較大，移動範圍廣泛，且氣球底部會裝設太陽能板、小型雷達偵收，台灣也曾發現過中國大陸大型軍用氣球。

蘇紫雲表示，間諜氣球最早於十九世紀末運用在軍事，當時用來觀測砲兵落點，近代參加最具代表性是在二次大戰末期，日本使用空飄氣球載運小型炸，形成氣球炸彈，彈轟炸美國西岸。

對於中國大陸聲稱，此次高空氣球是氣象用途，蘇紫雲認為，此次任務並非拍照，而是要做為衛星輔助角色，透過慢速移動到美國，完整搜集大氣的資訊，包含溫度、濕度、風向等等，可以作為資料庫使用，未來要採取攻擊時，可以得知大致的氣象狀況，絕非僅是氣象用途而已。

針對中國大陸高空氣球侵入美國，我國防部今天表示，針對台海周邊航空飛行器(含空飄氣球)，國軍運用聯合情監偵機制均全般掌握，並視威脅程度應變反制。

間諜氣球 美國

延伸閱讀

中國高空氣球惹議 學者：本身無動力可能偏離航道

【即時短評】氣球風波看美中高來高去 台灣政客蹭熱度兼賣芒果乾

為什麼不用衛星？大陸用「間諜氣球」搜特定情報

啪沒了？要擊落間諜氣球不簡單 專家：地對空飛彈都未必能打下

相關新聞

中共間諜氣球飄入美國 專家：非氣象用目的是這個

美國國防部近日發現中國大陸間諜氣球入侵，其實早在去年，台灣本島上空也曾飄進中國高空氣球，當時國防部證實有掌握其所有動向，...

武器型號學問大 M2戰車鬧烏龍 都是當年美國陸軍的錯

美國將提供烏克蘭M2布萊德雷（Bradley）裝甲車，消息傳到台灣，某電視台在報導時，圖片卻誤植1930年代美軍的M2戰車。雖然緊急修改，但畫面截圖仍然到處流傳，成了社群網站軍事討論區的笑柄。

日本演練「台灣有事」撤離琉球居民 馬文君問國防部：台澎金馬逃哪裡？

美國眾議院新議長麥卡錫可能在春季訪台，讓兩岸關係緊張。立委馬文君表示，日本針對「台灣緊急狀況」恐殃及琉球群島，將在3月演...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。