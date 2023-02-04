氣球事件布林肯延訪 楊永明：美中談不攏、新冷戰序幕

美國國防部日前發布聲明，指出中國高空偵察氣球進入美國領空，疑似蒐集敏感情資，美國國務卿布林肯原訂5日要訪問北京的行程也隨即宣布延遲。

國安會前副秘書長、台大政治系教授楊永明今天在臉書發文指出，氣球事件太特殊，不管是資訊搜集疑慮或飛躍美國上空，經媒體曝光，「有太多想像空間」，同時也是一個下台階，顯然中美雙方談不攏，可能訪問無成果，氣球事件正式揭示美中新冷戰的序幕。

楊永明表示，中國衛星科技已可拍到美國境內行使車輛的牌照號碼，還要用間諜氣球去收集哪些美國機密資訊呢？而美國防部派遣最新進第五代戰機F22到蒙大拿州上空觀察這顆氣球，得到資訊是氣球體積約有三輛巴士大小。

楊永明指出，北京方面雖馬上對事件表示遺憾，說是民用無人飛艇，但拜登政府不敢大意，一方面氣球是來自主要競爭對手中國，且過去沒發生過；一方面是氣球大剌剌飛越美國上空，明顯挑戰美國安全優勢與信心。

楊永明也表示，事件後續發展很重要，如中國大陸方面可以讓氣球降落，或由民間公司展現類似氣球，則事件或可大事化小。而如果是如川普所說，「把氣球打下來」，則事件會更加情緒化、民粹化；但因美國防部說這是監控氣球，能讓它繼續晃到東岸而不打下來嗎？

至於布林肯延遲訪問中國大陸，楊永明說，氣球事件也是一個下台階，顯然中美雙方談不攏，可能訪問無成果，甚至不歡而散，包括美國眾議長麥卡錫訪問台灣、中美軍事對話管道、美國加大科技管制、甚至切斷華為的所有供應產品，都顯示目前中美兩國關係，連小陽春也不容易。

楊永明並說，一顆氣球讓美國政府與媒體緊張，也讓美國取消訪問行程，但他不敢笑，反而有點緊張，要密切關注中美關係將會如何變化，台海和平是否會影響？