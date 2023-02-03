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日本演練「台灣有事」撤離琉球居民 馬文君問國防部：台澎金馬逃哪裡？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君認為台海關係緊張，政府卻缺乏應對避難計畫。圖／馬文君提供
馬文君認為台海關係緊張，政府卻缺乏應對避難計畫。圖／馬文君提供

美國眾議院新議長麥卡錫可能在春季訪台，讓兩岸關係緊張。立委馬文君表示，日本針對「台灣緊急狀況」恐殃及琉球群島，將在3月演練撤離12萬人至本州的完整計畫，蔡總統和國防部是否有想過「台灣有事」時，台澎金馬兩千三百多萬民眾是否要逃到哪裡？

馬文君指出，去年解放軍軍演鎖台後，日本就在與台灣最近的離島做軍民避難實質演習。

現在日本更進一步擬定假設「台灣真有事」，立刻以距台灣僅110海浬的與那國町、石垣市、宮古島市、多良間村及竹富町共5個離島為撤離地區，將撤離12萬人至九州。

去年北韓飛彈一朝日本方向試射，日本立刻啟動國家級空襲警報，而解放軍鎖台軍演，彈道飛彈飛過台灣上空，台灣人渾然不知，靠日本軍方爆料才知。

麥卡錫可能春季訪台，日本已經為假設兩岸開打而未雨綢繆，確保民眾安全，將在今年3月進行演練避難撤離計畫。蔡總統和國防部有想過「台灣有事」時，離大陸最近距離百海浬都不到的台澎金馬兩千三百多萬民眾要逃到哪裡？

日本 馬文君 麥卡錫 國防部

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