快訊

蘇賴開刀都選北榮 並非政要不愛台大 醫界點出關鍵

桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

評／注音符號一直改是新課綱亂搞？第一線教師揭背後真相

國防部偵獲23架次共機 其中17架逾越中線及西南空域

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部今天公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今晨6時的24小時內，國軍偵獲共機23架次，其中共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域17架次。圖／國防部提供
國防部今天公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今晨6時的24小時內，國軍偵獲共機23架次，其中共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域17架次。圖／國防部提供

國防部今天公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今晨6時的24小時內，國軍偵獲共機23架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域17架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，有3架蘇愷-30戰機自台灣海峽中線北端逾越中線，8架殲-16戰機自海峽中線南端逾越中線，以及進入台灣防空識別區西南空域。

另外，有1架運-8反潛機、1架運-8電偵機、1架空警-500預警機、2架殲-11戰機進入台防空識別區西南空域；另有1架BZK-005無人機由巴士海峽空域飛入台灣防空識別區南側空域。

海峽中線 台海 共機擾台

延伸閱讀

共機擾台增 吳釗燮：中國見不得台灣被朋友擁抱

共軍擾台態勢又升高 20架共機全線侵擾海峽中線空域

國防部：BZK-005無人機、運-8遠干機進入我西南空域

國防部：共機初六未逾越海峽中線及西南空域

相關新聞

國防部偵獲23架次共機 其中17架逾越中線及西南空域

國防部今天公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今晨6時的24小時內，國軍偵獲共機23架次、共艦4艘次，持續在台海...

台灣啟動防禦系統應對中國侵擾

台灣出動戰鬥機，將海軍置於警戒狀態，並開啟了導彈系統，以應對侵擾台海周邊的34架中國軍機和9艘軍艦的行動。這些行動被視為中國政府試圖動搖和恐嚇民主台灣的戰略的一部分。 此次大規模行動正值北京加大

政院施政報告出爐 國機、國艦國造有進度

立法院新會期開議，行政院按往例將年度施政方針及施政報告送抵立法院。施政報告中指出，在國機國造方面，新式高教機已分別於20...

解放軍屢次干擾他國軍機 他籲國軍應提高警覺

近日美國軍方公布一段影片，宣稱一架美軍的RC-135偵察機，在南海的國際空域執行任務時，遭一架解放軍的殲-11戰機危險攔截。並指控這架殲-11蓄意逼近美方軍機，雙方的距離甚至不到六公尺，已危及飛航安全。但中國隨即公布由殲-11所拍下的畫面，反批是美國軍機侵入領空，進行近距離偵察，才是挑釁的元兇。

新任海巡署副署長張忠龍今就任 牽動軍警人員異動

海巡署長由海軍出身的周美伍留任，副署長業核定由警職的中部分署長張忠龍調陞，其遺缺由海洋委員會參事王正信接任，將牽動一連串...

共軍擾台態勢又升高 20架共機全線侵擾海峽中線空域

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（1）晨6時的24小時內，國軍偵獲共機34架次、共艦9艘次，持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。