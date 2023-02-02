國防部偵獲23架次共機 其中17架逾越中線及西南空域
國防部今天公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今晨6時的24小時內，國軍偵獲共機23架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域17架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，有3架蘇愷-30戰機自台灣海峽中線北端逾越中線，8架殲-16戰機自海峽中線南端逾越中線，以及進入台灣防空識別區西南空域。
另外，有1架運-8反潛機、1架運-8電偵機、1架空警-500預警機、2架殲-11戰機進入台防空識別區西南空域；另有1架BZK-005無人機由巴士海峽空域飛入台灣防空識別區南側空域。
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