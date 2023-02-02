國防部偵獲23架次共機 其中17架逾越中線及西南空域

近日美國軍方公布一段影片，宣稱一架美軍的RC-135偵察機，在南海的國際空域執行任務時，遭一架解放軍的殲-11戰機危險攔截。並指控這架殲-11蓄意逼近美方軍機，雙方的距離甚至不到六公尺，已危及飛航安全。但中國隨即公布由殲-11所拍下的畫面，反批是美國軍機侵入領空，進行近距離偵察，才是挑釁的元兇。

2023-02-01 14:14