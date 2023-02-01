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共軍擾台態勢又升高 20架共機全線侵擾海峽中線空域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部
國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（1）晨6時的24小時內，國軍偵獲共機34架次、共艦9艘次，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

面對美國前印太司令部司令戴維森上將前天率訪問團抵台，國防部說，昨日逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機達20架次。

這項統計資料時間是1月31日（星期日）6時至2月1日（星期一）6時止。

根據國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」表示，這段時間有蘇愷30戰機2架次、殲-11戰機2架次、殲-10機4架次、殲-16戰機6架次、BZK-005無人機1架次、BZK-007無人機1架次、運-8遠干機1架次運-8反潛機1架次運-8電偵機2架次，分别自海峽中線全線或南北端闖越，部分架次進入我西南空域。

而其中蘇愷30戰機、殲-11戰機與殲-10戰機是出現在北部空域，且殲-10戰機為四架編隊。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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