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中科院今年首次「倒L」飛彈射擊 最大彈道高度10萬呎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中科院去年因外在因素干擾6次取消飛彈射擊後，將於本月6日及7日進行今年首次飛彈射擊，特別的是有別過去最大彈道高度「無限高」，這次高度設定在10萬呎，相當於30.48公里。圖／擷取自漁業署官網
中科院去年因外在因素干擾6次取消飛彈射擊後，將於本月6日及7日進行今年首次飛彈射擊，特別的是有別過去最大彈道高度「無限高」，這次高度設定在10萬呎，相當於30.48公里。圖／擷取自漁業署官網

中科院去年因外在因素干擾6次取消飛彈射擊後，將於本月6日及7日進行今年首次飛彈射擊，特別的是有別過去最大彈道高度「無限高」，這次高度設定在10萬呎，相當於30.48公里。

根據漁業署最新公告的射擊通報，中科院預計在本月6日及7日，一連兩天進行射高10萬呎「倒L」軌跡飛彈試射，軌跡圖從九鵬基地發射出去後，先穿越蘭嶼、綠島，再北轉往宜蘭外海飛行。

特別的是過去常見最大彈道高度「無限高」，這次高度設定在10萬呎，相當於30.48公里。軍事專家認為這表示中科院在測試飛彈射擊技術已有相當的純熟度，能更精確、精準操控飛彈。

前空軍副司令張延廷曾指出，中科院測試不可能是直線發射出去，而是採取多點方式不斷來回飛行，這樣才能算出其飛行距離，這也就是射擊通報常見的「倒L」的軌跡圖，符合中程戰術導彈。

據了解，中科院繼去年8月試射以來，有連6次取消飛彈試射，主要受到天候因素、大陸機艦及技術性等外在因素干擾問題，而本月6日及7日飛彈射擊，算是今年首次，外界關注。

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