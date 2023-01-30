共軍攻台先打台北？蔣萬安：強化大台北安全

兩岸情勢持續嚴峻，對於共機在北部空域擾台趨勢看，外界解讀，共軍攻台一旦展開，除導彈攻擊外，必定先打台北，直接實施斬首行動並實施兩棲登陸。台北市長蔣萬安今天表示，國軍其實已經完備相關北台灣的防衛能力，北市府會持續與國防部緊密合作，強化大台北地區的國防安全，這部分請大家放心。

蔣萬安今天上午9點赴市府地下一樓中控室透過廣播向市府同仁新春賀歲，對於共軍攻台一旦展開，除導彈攻擊外，必定先打台北的說法，蔣表示，國家安全、兩岸和平是人民非常重視，也一定要強化國家的防衛能力。

蔣也提到，國軍其實也已經完備相關北台灣的防衛能力，也會持續與國防部緊密合作，強化北台灣大台北地區的國防安全，這部分請大家放心。