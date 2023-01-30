麥卡錫傳今春訪台 邱國正：任何可能都會因應

美國眾議院議長麥卡錫傳出今年春天可能訪台。國防部長邱國正今上午受訪時表示，平常對任何可能發生的事都有留意和因應，國防部也在朝這些方面著手，他在這裡不好妄加評斷，未來有任何可能，都會納入考慮和準備。

邱國正今上午出席行政院臨時院會，並同行政院長蘇貞昌及全體閣員合影留念。

美國空軍上將米尼漢日前在一份內部文件中警告，美國有可能在2025年與中國發生衝突風險，最有可能的原因是因為台灣問題。邱國正表示，尊重各方專家學者發表的言論，他相信都有立論基礎，不會空穴來風，國防部無時無刻都在備戰，「可以百年無戰事，但不可一日無戰備，」國防部會持續努力。

此外，傳出天弓三型防空飛彈進駐北台的訊息，邱國正說明，不便公開說明，任何部署都和建軍備戰有關聯，建軍目的是為了將來備戰，國防部都會持續努力。