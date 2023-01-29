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獨／火箭彈防護罩加固 海巡鎮海武器系統新式砲罩吸睛

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署部署於台北港的安平級八里艦，艦上的鎮海火箭彈系統最近被發現安裝新式砲罩。圖／艦隊分署提供
海巡署部署於台北港的安平級八里艦，艦上的鎮海火箭彈系統最近被發現安裝新式砲罩。圖／艦隊分署提供

海巡署部署於台北港的安平級八里艦，艦上的鎮海火箭彈系統最近被發現安裝新式砲罩。海巡署艦隊分署今天表示，新型二代砲罩正在測試中，將作為未來同型艦鎮海武器系統砲罩安裝驗證評估。

安平級上的鎮海火箭彈，原是以砲衣覆蓋，但難以抵擋冬季海上強風挾帶海水衝刷，經研議由中科院研發專用輕量型的砲罩，未來整合作系統一部分。

艦隊分署表示，安平級巡防艦第5艘-八里艦於112年1月18日由中科院完成鎮海武器系統第二代砲罩安裝作業，以期後續由八里艦在冬季海象不佳的環境下，透過勤務執行來驗證砲罩的強度及耐浪性，以作為未來同型艦鎮海武器系統砲罩安裝驗證評估。

艦隊分署表示，鎮海武器系統第二代砲罩經修改設計後，較一代砲罩重量已由原本約1.5噸大幅減少至約300餘公斤，有效提升砲座運轉效能，且避免因封閉式砲罩油壓系統故障而影響整體武器系統運作執行。

艦隊分署表示，目前八里艦鎮海武器系統第二代砲罩仍處測試階段，在每趟勤務結束後均由艦上同仁實施清潔保養，半年後如確認砲罩強度及耐浪性均符合需求，艦隊分署將砲罩外部加固帆布砲衣，提升整體砲座抗鹽及防蝕效能。

八里 海巡署 中科院

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