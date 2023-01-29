快訊

高雄凶殺案 1女今墜樓氣絕、警發現屋內另1女也死亡

雙語=國際觀？ 從俄烏社群戰 拆解Z世代的國際互動力

中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

獨／谷歌衛星地圖更新 左營軍港多項戰備強化措施曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院測試相位陣列雷達與垂直發射系統的高雄艦泊於左營軍港內。圖／取自Google Earth
中科院測試相位陣列雷達與垂直發射系統的高雄艦泊於左營軍港內。圖／取自Google Earth

Google Earth於上月更新台灣本島部分地區圖資，左營軍港動態引起軍迷關注，除港內六十餘艘泊靠或在乾塢進行維修的大小艦艇被以高顯像解析呈現外，還有多艘艦艇、潛艦進出港動態被凝結，其中包括一艘泊靠的康定級艦船舯已架起鷹架，顯然是已展開性能提升與改裝工程的測試艦；而海軍256戰隊的水星碼頭有海龍級潛艦正在進行工程吊放工程，似在進行物資補給或電戰裝備吊放。港內運作動態曝光。

Google Earth解析度愈見提升，左營港內不少動態因此被凝結，包括一架S-70C反潛直升機在港內飛行，附近有泊靠的兩棲船塢艦玉山艦，推測可能在實施直升機甲板落艦程序；水星碼頭外則有海龍或海虎潛艦正航行進港準備泊靠，水星碼頭泊有一艘海獅或海豹潛艦外，另有一艘海龍級潛艦集吊車與搬運車，類似在進行魚雷或反艦飛彈吊放，但因此處並非危險品碼頭，推測進行補給物資吊放，準備實施耐航訓練，或正進行電戰裝備吊放。

Google Earth此次更新的衛星偵照圖中，左營港內有兩艘一級艦正要出港，一艘海龍級潛艦已返港正要泊靠，潛艦船艏可見多個突起物，疑為電戰天線。

此外，左營港南側波堤外，軍方正在趕工增加港外碼頭，完工後除增加船席，也不受戰時軍港出口若遭封鎖的限制。

而海軍投入431億5990萬元經費，要以9年時間執行6艘康定級軍艦（拉法葉艦）的「戰鬥系統性能提升案」，並大幅換裝軍艦上的雷達丶飛彈發射系統以及配置的防空丶反艦飛彈。此次Google Earth圖資呈現，此案首艘原型艦已泊於左營港內，船舯艦島已搭起鷹架，顯然已開工進行裝配。而附近還泊有中科院測試相位陣列雷達與垂直發射系統的高雄艦。一張衛星偵照圖披露海軍多項化戰備行動。

海軍計畫以9年時間執行6艘康定級軍艦的「戰鬥系統性能提升案」，此案首艘原型艦已泊於左營港內，船舯艦島已搭起鷹架，顯然已開工進行裝配。圖／取自Google Earth
海軍計畫以9年時間執行6艘康定級軍艦的「戰鬥系統性能提升案」，此案首艘原型艦已泊於左營港內，船舯艦島已搭起鷹架，顯然已開工進行裝配。圖／取自Google Earth
海軍計畫以9年時間執行6艘康定級軍艦的「戰鬥系統性能提升案」，此案首艘原型艦已泊於左營港內，船舯艦島已搭起鷹架，顯然已開工進行裝配。圖／取自Google Earth
海軍計畫以9年時間執行6艘康定級軍艦的「戰鬥系統性能提升案」，此案首艘原型艦已泊於左營港內，船舯艦島已搭起鷹架，顯然已開工進行裝配。圖／取自Google Earth
水星碼頭外則有海龍或海虎潛艦正航行進港準備泊靠。圖／取自Google Earth
水星碼頭外則有海龍或海虎潛艦正航行進港準備泊靠。圖／取自Google Earth
左營港南側波堤外，軍方正在趕工增加港外碼頭，完工後除增加船席，也不受戰時軍港出口若遭封鎖的限制。圖／取自Google Earth
左營港南側波堤外，軍方正在趕工增加港外碼頭，完工後除增加船席，也不受戰時軍港出口若遭封鎖的限制。圖／取自Google Earth
水星碼頭泊有一艘海獅或海豹潛艦外，另有一艘海龍級潛艦集吊車與搬運車，類似在進行魚雷或反艦飛彈吊放，但因此處並非危險品碼頭，推測進行補給物資吊放，準備實施耐航訓練，或正進行電戰裝備吊放。圖／取自Google Earth
水星碼頭泊有一艘海獅或海豹潛艦外，另有一艘海龍級潛艦集吊車與搬運車，類似在進行魚雷或反艦飛彈吊放，但因此處並非危險品碼頭，推測進行補給物資吊放，準備實施耐航訓練，或正進行電戰裝備吊放。圖／取自Google Earth
Google Earth上月更新台灣本島部分地區圖資，左營軍港動態引起軍迷關注，港內六十餘艘泊靠或在乾塢進行維修的大小艦艇被以高顯像解析呈現。圖／取自Google Earth
Google Earth上月更新台灣本島部分地區圖資，左營軍港動態引起軍迷關注，港內六十餘艘泊靠或在乾塢進行維修的大小艦艇被以高顯像解析呈現。圖／取自Google Earth
Google Earth解析度愈見提升，左營港內不少動態因此被凝結，包括一架S-70C反潛直升機在港內飛行，附近有泊靠的兩棲船塢艦玉山艦，推測可能在實施直升機甲板落艦程序。圖／取自Google Earth
Google Earth解析度愈見提升，左營港內不少動態因此被凝結，包括一架S-70C反潛直升機在港內飛行，附近有泊靠的兩棲船塢艦玉山艦，推測可能在實施直升機甲板落艦程序。圖／取自Google Earth
左營港南側波堤外，軍方正在趕工增加港外碼頭，完工後除增加船席，也不受戰時軍港出口若遭封鎖的限制。圖／取自Google Earth
左營港南側波堤外，軍方正在趕工增加港外碼頭，完工後除增加船席，也不受戰時軍港出口若遭封鎖的限制。圖／取自Google Earth

龍級潛艦 碼頭 飛彈

延伸閱讀

「將擴大投入AI」谷歌裁員1.2萬人 占全球6%人力

俄最新核動力潛艦航向北極基地 可攜16枚核彈

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

AUKUS遇波瀾？美重要參議員促拜登 別賣最先進核動力攻擊潛艦給澳洲

相關新聞

獨／泰緬迎靈秘密行動將展開 英靈總牌位登機後再宣布

國民黨立委吳斯懷曾在立法院國防委員會質詢前國防部長嚴德發時，建議國防部派遣高階官員赴泰緬孤軍的忠烈墓園致敬，並將孤軍英魂...

共軍機艦台海活動漸密集 運-8反潛機進入我西南空域

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今晨6時的24小時內，國軍偵獲共機8架次、共艦4艘次，持續在台海周...

獨／谷歌衛星地圖更新 左營軍港多項戰備強化措施曝光

Google Earth於上月更新台灣本島部分地區圖資，左營軍港動態引起軍迷關注，除港內六十餘艘泊靠或在乾塢進行維修的大...

國軍體測 新增6項目

國防部基本體能訓測自今年起實施新制，以原本的訓測項目為基礎，增加壺鈴平舉、平板撐體、仰臥捲腹、漸進式折返跑等四個項目，並...

影／航警小隊長上班睡覺 航警局：依規定懲處

有民眾檢舉航警局保安大隊一隊小隊長帶槍於上班時間睡覺，航警局表示已在第一時間將該員調離服務單位，進行後續調查，航警局強調...

影／國軍體測新制曝光新增這4項 接軌國民體適能

國防部基本體能訓測自今年起實施新制，以原本的訓測項目為基礎，增加壺鈴平舉、平板撐體、仰臥捲腹、漸進式折返跑等4個項目，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。