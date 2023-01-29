獨／谷歌衛星地圖更新 左營軍港多項戰備強化措施曝光

Google Earth於上月更新台灣本島部分地區圖資，左營軍港動態引起軍迷關注，除港內六十餘艘泊靠或在乾塢進行維修的大小艦艇被以高顯像解析呈現外，還有多艘艦艇、潛艦進出港動態被凝結，其中包括一艘泊靠的康定級艦船舯已架起鷹架，顯然是已展開性能提升與改裝工程的測試艦；而海軍256戰隊的水星碼頭有海龍級潛艦正在進行工程吊放工程，似在進行物資補給或電戰裝備吊放。港內運作動態曝光。

Google Earth解析度愈見提升，左營港內不少動態因此被凝結，包括一架S-70C反潛直升機在港內飛行，附近有泊靠的兩棲船塢艦玉山艦，推測可能在實施直升機甲板落艦程序；水星碼頭外則有海龍或海虎潛艦正航行進港準備泊靠，水星碼頭泊有一艘海獅或海豹潛艦外，另有一艘海龍級潛艦集吊車與搬運車，類似在進行魚雷或反艦飛彈吊放，但因此處並非危險品碼頭，推測進行補給物資吊放，準備實施耐航訓練，或正進行電戰裝備吊放。

Google Earth此次更新的衛星偵照圖中，左營港內有兩艘一級艦正要出港，一艘海龍級潛艦已返港正要泊靠，潛艦船艏可見多個突起物，疑為電戰天線。

此外，左營港南側波堤外，軍方正在趕工增加港外碼頭，完工後除增加船席，也不受戰時軍港出口若遭封鎖的限制。