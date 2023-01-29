獨／泰緬迎靈秘密行動將展開 英靈總牌位登機後再宣布

國民黨立委吳斯懷曾在立法院國防委員會質詢前國防部長嚴德發時，建議國防部派遣高階官員赴泰緬孤軍的忠烈墓園致敬，並將孤軍英魂迎靈入祀忠烈祠，以慰英靈。傳此案可望於今年中啟動，計畫由退役將領及立法委員等人前往泰國以「總牌位」方式迎靈返抵國門後，由國防部依正式迎靈儀式程序入祀忠烈祠。

對此，國防部今日表示，國軍長期以來積極蒐整抗戰期間奮勇抗敵、為國捐驅的忠烈事蹟並入祀忠烈祠等事宜，該部將持續以崇榮莊嚴態度辦理，以告慰英靈。而據了解，此案已召開過跨部會協調，僑委會允諾協調當地僑界予以協助。

據了解，此案計畫於今年中啟動，但泰國政情複雜，共軍情報人員活動頻繁，國安局首長至當地進行情報聯繫時曾遭刻意曝光，國防部對迎靈行動相當低調，此案目前規畫在年中啟動，屆時待泰緬孤軍英靈總牌位登機後，再行告知外界。

吳斯懷曾披露，國防部2021年3月上旬國防部已核定泰北墓園、忠烈祠整修建預算新台幣1千餘萬元；他說，泰國政府現在嘉勉、肯定「我們的國軍」，在泰國當地修建國軍公墓，墓碑上有國徽、階級、番號與姓名，分布在美斯樂、密額、帕黨等3座中華民國國軍忠烈墓園均已完工舉辦竣工典禮，建議國防部派高階幹部前往致敬並將這些英魂迎靈回國入祀忠烈祠，以慰英靈。

他建議，在評估疫情狀況及不涉及外交、政治因素影響下，初步規畫於疫情和緩後，由退役將領及立法委員等人前往迎靈，泰北英靈返抵國門後，由國防部依正式迎靈儀式程序入祀忠烈祠。

國防部曾於2021年頒發中華民國「雲南反共救國軍紀念章」給雲南反共救國軍的官、士、兵，或其直系遺族。

根據紀念章內盒致敬文說明內容指出，民國38年（1949）12月，共軍進犯雲南，省主席盧漢投共變節，駐滇第八軍第二三七師第七○九團李國輝部及第二十六軍第九十三師第二七八團譚忠部轉進緬甸；入緬國軍在第八軍李彌軍長領導下成立「雲南人民反共救國軍」。

民國40年（1951）5月，李彌部反攻雲南，曾光復滇南八縣，因後繼無援，撤返緬境。民國43年 （1954），政府派柳元麟將軍整編緬境國軍，成立「雲南人民反共志願軍」，多次突擊大陸，戰果豐碩。

民國50年（1961），政府實施「 國雷演習」將柳部空運來台。柳部第三軍及第五軍留在泰北。民國70年（1981），泰北國軍協助泰軍清剿泰共，戰功彪炳，協助保障了泰國政治與社會的安定，進而取得合法地位，並建立村落。這群國軍前輩用鮮血寫下的傳奇歷史，足為國軍官兵永久典範。