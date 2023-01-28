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第二波內閣名單公布　內政部長林右昌、文化部長史哲

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
準閣揆陳建仁今晚公布第二波內閣名單，前基隆市長林右昌確定將接任內政部長。本報資料照片
準閣揆陳建仁今晚公布第二波內閣名單，前基隆市長林右昌確定將接任內政部長。本報資料照片

準閣揆陳建仁今晚透過臉書公布第二波內閣成員名單，包括內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院長蕭宗煌等人，其餘現任交通部長王國材、數位發展部長唐鳳、衛福部長薛瑞元、金管會主委黃天牧、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、環保署長張子敬、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將拔路兒、人事行政總處人事長蘇俊榮、主計長朱澤民、台美事務委員會主委楊珍妮。

陳建仁今晚透過臉書表示，今天他陸續徵詢相關部會首長人選，第二波內閣成員名單公布，穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是這次組閣的原則，用人唯才、適才適所，延續過去蘇貞昌院長團隊的優秀政績，讓更多願意為國家做事的人才，為國家做事，為人民打拚。

陳建仁表示，所有閣員將在這兩天就定位，待年假結束開工上班後，就會向國人同胞正式宣佈，讓我們團結一致，齊心打拚。

陳建仁 內閣 交通部長

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