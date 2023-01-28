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影／國軍體測新制曝光新增這4項 接軌國民體適能

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
20公尺漸進式折返跑為未來國民體適能鑑測發展項目之一。圖／軍聞社
20公尺漸進式折返跑為未來國民體適能鑑測發展項目之一。圖／軍聞社

國防部基本體能訓測自今年起實施新制，以原本的訓測項目為基礎，增加壺鈴平舉、平板撐體、仰臥捲腹、漸進式折返跑等4個項目，並增列與柔軟度相關的坐姿體前彎及抓背等2項，鼓勵官兵在安全基礎上樂於訓練，養成自動自發及自我要求習性，保持健康體態。

軍聞社今日報導，新式基本體能鑑測區分「上肢肌群」、「腹部核心肌群」、「心肺耐力」及「柔軟度」等四類13項，受測官兵於各類自行選擇一項施測，但柔軟度項目僅施測但不納入評鑑，合格標準區分男、女及各年齡層，19歲至29歲為青年期，30歲至44歲為壯年期，44歲至59歲為中年期。

曾任陸軍步訓部指揮官的陸軍副參謀長黃少將表示，有鑑於美軍整體健康促進計畫中，強調多元運動、均衡飲食與充足睡眠，使軍人維持健康水平，因此藉由多元化鑑測選項，讓官兵運動時能有多一個選擇，也就是「同一個營養素，不一定要在同一個食物中攝取」，例如俯地挺身訓練的是胸大肌、三角肌跟肱三頭肌，而新增項目的壺鈴平舉也能達到訓練此三個肌群的功能。

黃副參謀長指出，每個軍人都會經過入伍訓練的洗禮，而入伍訓練就是一個合格步槍兵的訓練，包含上肢肌群、腹部肌群與下肢肌群的訓練，基礎奠定後，在分發至各兵科、各軍種，從基本體能發展戰鬥體能與兵科體能。

黃副參謀長表示，在新增的多元鑑測項目中，20公尺漸進式折返跑與仰臥捲腹等兩個項目，也是我國未來國民體適能檢測的重要發展項目，希望藉由軍民體測的同步接軌，使有志於從事與國防事務相關行業的青年朋友，未來進入部隊能盡早適應軍中的體能訓練。

針對新增的「柔軟度」項目，黃副參謀長強調，柔軟度代表關節的活動度，對提升運動表現與減少運動傷害，具有顯著的影響，美軍在新的體能訓練計畫中，將「伸展運動」納入體能訓練的一環，經過研究發現，可降低46%運動傷害，54%下肢過度傷害，因此，伸展運動對官兵從事體能訓練非常重要，然而伸展運動並非一蹴可及，因此目前僅納入施測項目，而不納入評鑑成績。

今年體能鑑測合格標準的年齡層級距調整，黃副參謀長指出，其目的在提升部隊整體和諧性與高階指揮官的戰場存活率，由於「軍人」與其他職業相比，在體能要求上標準較高，尤其是戰鬥官科的指揮官，以往是以5歲為一個級距，此次修改區分青年、壯年與中年等三個級距，以聯兵旅級而言，20歲的戰鬥兵與50歲的少將旅長，在作戰時是生死與共的關係，因此高階指揮官與一般戰鬥兵，體能狀況不能相差太遠，也藉由年齡層級距的縮小，加強指揮官體能的自我要求，以增加戰場存活率，順利達成作戰任務。

青年 軍人

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