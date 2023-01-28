影／國軍體測新制「漸進式折返跑」可取代3千公尺跑步

國軍今年起將實施新制基本體能訓測，軍媒今日披露，相較於原本國軍基本三項體能測驗項目，現在提供官兵多元鑑測選項，新增「平板撐體」以及「仰臥捲腹」兩項，新制還包括「20公尺漸進式折返跑」，可取代3000公尺跑步。

將領表示，如曾有一位中階軍官為了自我鍛鍊體能，每周一到周四跑步5至7公里，假日更加碼訓練，一個月後，便出現橫紋肌溶解症的茶色尿，這就是過度集中單一訓練項目所造成的後遺症。新制體測希望避免過度集中單一訓練項目所造成的運動傷害。

今年起國軍志願官兵體能測驗如何鑑測？基層尚未接獲確切命令，「軍聞社」今日報導露出端倪。

報導引述國防醫學院院長查岱龍的話表示，以往仰臥起坐、伏地挺身與3000公尺跑步三項基本體測，因為選擇項目較少，部分官兵為了努力達成合格目標，就算原本身體有些痼疾，都還是堅持訓練，也因此讓身體過度疲勞，長期累積下導致運動傷害，新制體測設計多元種類，除了讓官兵針對不同肌群更全面性鍛鍊外，另外可依據自身狀況有更多彈性的選擇，進而達到預防及減少運動傷害的目的。

查岱龍表示，以此次新增的「平板撐體」以及「仰臥捲腹」等2項為例，就是針對人體非常重要的「核心肌群」而設計的，核心肌群愈強壯，身體在力量輸出的過程中就愈穩定，也就能大幅減少各項運動傷害的產生。

查岱龍指出，以往測驗心肺耐力，主要是以3000公尺跑步為主，跑完全程才有成績，但長距離跑步的強度較難控制，對於有心血管疾病的潛在患者，確實風險較高，新制的「20公尺漸進式折返跑」，則採用梯度遞減時間的方式，逐步提高測驗強度，如此一來，就可以提早判斷個人的心肺耐力，而不用在狀況不好的情形下，忍耐撐完全程，可以降低運動傷害機率。

陸勤部軍醫處處長謝少將表示，曾有一位中階軍官為了自我鍛鍊體能，每周一到周四跑步5至7公里，假日更加碼訓練，一個月後，便出現橫紋肌溶解症的茶色尿，這就是過度集中單一訓練項目所造成的後遺症。

謝處長也從飲食管理的角度，強調運動後黃金30分鐘攝取營養的重要性，他說，運動後的30分鐘至1小時，為營養吸收的黃金時間，此時攝取的碳水化合物與蛋白質，較容易為人體吸收形成肌肉，曾有位BMI為30的士兵，雖然每天都有運動的習慣，但晚上都會吃消夜，也因為在不恰當的時間進食，造成脂肪的過度累積，以致BMI一直無法降到標準範圍。

春節將屆，謝少將也提醒官兵，休假期間應注意飲食控制，把握「少鹽、少油、少糖」的原則，避免暴飲暴食，保持良好的運動習慣，自然有助維持健康與良好體態。

運動訓練中心運動科學處處長吳柏翰教授也認為，相較於原本國軍基本三項體能測驗項目，開放多元施測項目後，不僅可提供官兵弟兄姐妹不同的測驗選項，達到同樣的訓練成效，更能減少因過度集中單一訓練項目所造成的運動傷害。

吳柏翰說，肌肉與心肺功能相較之下，心肺功能的流失較為迅速，因此在春節期間可維持心肺功能的訓練，透過跑步或騎單車等運動，維持心肺功能正常，如果本身已有運動習慣，仍可依照原本的運動模式進行訓練，或是找親友一起從事球類運動，在健身的同時也能凝聚情感。