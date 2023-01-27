日知名軍事漫畫家完成137旅兔年紀念隊徽 八軍團肯定

知名的日本軍事漫畫家小林源文透過推特披露，為「台灣軍137旅團」製作的兔年紀念隊徽正式完成。對此，陸軍八軍團今日表示，規劃於單位「正式編成」前發給官兵配戴，待部隊正式成軍後另有部頒正式隊徽。

原規畫今年7月編成的陸軍步兵137旅，提前於月前陸續舉行「編成典禮」，但根據陸軍司令部說法指出，136旅考量現員補充及裝備調整等因素，區分三個梯次逐次編成，並無提前編成。

小源林文的推特說，他為「台灣軍137旅團」製作的兔年紀念隊徽正式完成。推文披露的隊徽上有「成軍紀念」等字樣。

對此，八軍團表示，該部及137旅為增進官兵團結及認同，協請台灣地區版權代理「軍事連線雜誌」與小林源文老師聯繫，協助設計兔年紀念臂章，規劃於單位正式編成前發給官兵配戴，以增進單位榮譽及激勵士氣。

八軍團表示，對於小林源文老師對國軍的友好與支持，並將陸軍官兵勇敢守護家園的精神，以活潑開朗的方式呈現給世界民主自由的夥伴，八軍團表達感謝之意。

官員表示，此徽規劃於單位「正式編成」前發給官兵配戴，待部隊正式成軍後另有部頒正式隊徽。