【專家之眼】中共不想因麥卡錫戰 綠營「無意」成棋手

過年期間，多數台人還忙著走春訪友、塞在車陣或懷抱發財夢之際，遠方卻隱隱傳來戰鼓之聲。這與兩件新聞報導有關：一是美國防部正在為眾議院議長麥卡錫今年稍後訪台做準備；其次是美軍前印太司令戴維森接受日本共同社專訪，再次表示他認為中國大陸會在2027年之前嘗試進犯台灣。

美國防部的行為並不讓人意外，因為雖然參眾兩院都有預算審議權，但重心在眾議院。為了國防預算著想，這次新上任的麥卡錫如果成行，美國軍方的演出，肯定會比去年8月將下台的裴洛西訪台賣力。現在只是前奏而已。到時是否會激化兩岸三方軍事對抗，值得注意。

至於戴維森的類似發言，至少三次。2021年初他在美國國會聽證時說過，中共正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，拿下台灣是實現這項目標之前的一個野心，6年內將面臨顯著威脅。此次他只是重複觀點，並以中共總書記習近平在2022年10月，黨20大演說裡提到絕不承諾放棄使用武力為例，佐證自己前年的評估依然正確。

然而，中共真想打仗嗎？如果說「戰爭是政治另一種手段的延續」、「外交是內政的延伸」，最近美國與中共的內部發展，似乎暗示著美國需要強大敵人，但中共並無意在近幾年內解決兩岸問題。

從美國角度來看，面對修昔底德陷阱，與內部很難解決的貧富差距問題，施壓中共是反轉趨勢、發洩民怨的好方法。相對來說，中共對長期競爭前景評估樂觀，現在打仗，只會打壞遲早到手的勝利，沒必要於此時冒進。

至於戴維森認為中共會在2027年前動手，是因為到時習將尋求連任第四屆，統一台灣是個好理由。但是，打台灣不是兒戲，成功固然可以連任、成就歷史地位，但萬一拖長戰事，甚或失敗，國內諸多問題恐將一起爆發，別說個人連任，甚至危及中共統治地位。領導做錯決斷，就變歷史罪人了。

國內外專家近年多認為習地位穩固、中共滲透社會能力很強，少談中國大陸內部問題。但如果注意到之前的白紙運動，讓中共清零政策轉彎，這對自詡是人民與民族先鋒隊的中共來說，類似民意可讓政策轉彎例子並不多見，就能知道，現在中共統治是戒慎恐懼的。既然內部問題還有待處理，台灣議題除非必要，不會進入緊迫議程。

所以關鍵在，台灣是否會變成中共必須動手處理的重點。上次裴洛西訪台，我們已知類似層級會受到中共特別關切。在此前提下，民進黨立委表示，去年九月已代表立法院長到華府，邀請麥卡錫訪台；而美國明年也將進行總統大選，共和黨的議長訪台，不會沒有累積大選相罵本的考量，民主黨的拜登政府，也必然要跟進形勢。台灣主動攪進美國國內政治與大國競爭棋局，相較於其他亞洲國家相關行為，非常特別。這恐怕有蔡當年說台灣可以順勢操作當棋手的影子。

蔡有當棋手潛力，首先是要獲得台人支持。在中華民國早為絕大多數台人認同的前提下，如果前執政者不漠視歪曲歷史、中共也正視這個現實，今日台人是否會如此隨政客指揮棒起舞，不無疑問。事已至此，除希望訪客帶來實益外，也要警示各方做好配套。比方說，雖然九合一選舉裡，抗中保台牌失效，但此番綠營捲土重來，仍是重彈中共反應激烈，催起人民危機意識老調；而中共對台新人事又擺明要更積極推動兩岸協商，加強政治對話。如果有人配合演出，追求兩岸和平力量打磨的新論述、提出與對岸經濟對話的內容方案，如何談出新意？甚至在總統大選中，喚起選民熱情？

其次，中共在1996年的演習，「協助」台執政黨勝選，去年展示封鎖橋段、飛彈飛過台灣上空，帶給台人影響言人人殊，卻是滿足中共內部不能少的表演。不知此次準備如何？而又有多少台灣產品可能被禁？期盼我國安單位做好預判準備。