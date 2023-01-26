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美方意見有影響？新國安團隊將就位 蔡總統料將親喬8位國安首長

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美方意見有影響？新國安團隊將就位 蔡總統料將親喬8位國安首長

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統日前在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下視導特戰部隊。圖／取自蔡英文臉書網頁
蔡總統日前在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同下視導特戰部隊。圖／取自蔡英文臉書網頁

因應2024年前詭譎多變的台海情勢，蔡總統將親自整合國安團隊，本月31日到位揭曉。一般外界所知的國安團隊，包括國安會秘書長、國安局長、國防部長、退輔會主委、陸委會主委、外交部長、海洋委員會主委、海巡署長。由於台美之間安全議題合作頻密，傳美方意見也將是我國安團隊組合因素之一。

蔡政府九合一敗選後，蔡總統不但未見「跛腳」，仍宣布兵役延長，主導內閣正副閣揆。可見屬於總統的國防、外交人事，勢也將由蔡總統親自拍板。有意競逐2024大位的新任民進黨主席賴清德在相關人事上不見明顯部署，沉默支持，當前「尊蔡」可能來自美方態度所影響。

因應兩岸情勢，台美在軍事、情報合作上近年愈見頻密，且蔡政府執政後，首見外交涉入國防事務，部分如岸置魚叉飛彈等對美軍事採購；而美方所建議包括強化後備戰力、兵役延長等關切，也曾透過外交體系直達府院。經常評論國防事務的外交部長吳昭爕傳將與駐美代表蕭美琴互調崗位，外交、國防在對美溝通時合署效應勢將強化。

而蔡政府執政初期，國安團隊包括國防部、退輔會與海巡署（當時海委會尚未成立）首長，俱曾由蔡總統親自約詢。由於海巡署從堅持建造平戰轉換的安平級艦，到與美國海岸巡防隊簽署秘密合作備忘錄，蔡政府打造「第二海軍」意圖明顯，並將以此為平台擴大與美方合作，因此兩部會首長俱由海軍退將出任，目前仍由海軍出身的周美伍以海巡署長暫代海委會主委。海委會主委由誰接任？是由周美伍升任主委、署長由警職接任，或由軍職接任，或海委會主委另有人選，有多種組合，必須協調。

眾所關注的國防部長一職，由於高階軍職也需要流動，外界俱推測邱國正將卸任轉任國防安全研究院，但軍方盛傳因邱國正力推兵役延長政策到位，此時卸任恐引外界揣測，不如不動。同樣情形也發生在國安局長陳明通上，其雖涉及論文案爭議，但若在這波國安人事調整中卸職，同樣會引發層峰是否支持的猜測，因此也有一動不如一靜的傳言。

而在退輔會方面，主委馮世寬雖曾因健康因素入院治療，但癒後狀況佳，積極行走於各榮家慰問；副主委李文忠積極任事，備受榮民好評，是目前最穩定的部會體系。退輔會近年積極建構獨立與美退伍軍人甚至國會的溝通體系，也是抓緊美方對層峰具有影響力的趨勢。

此外，後蔡政府時期原「抗中保台」基調傳將轉變為「和平保台」，兩岸政策料不會有大幅改變，但可能需有重新詮釋的空間，陸委會主委邱太三是否異動，也須由蔡總統親自調和。

國安局 賴清德 陳明通 邱國正

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