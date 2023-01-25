海軍水下作業大隊女大兵任婕 最前線女性救難潛水員

海軍水下作業大隊上兵任捷目前是單位第五位女性結訓隊員，也是目前現役唯一在最前線服役的女性救難潛水員。軍媒今日報導她與大隊平時為泊靠於左營軍港的軍艦實施船體、車葉大軸檢查與海底門清潔任務的實況。

軍聞社報導，任職於水下作業大隊第一作業隊上兵任婕，在單位負責執行各項水下作業任務，例如艦艇水下作業、海底門、俥葉大軸檢查及堵漏等，優異的工作表現，深受單位同袍及長官肯定。她說，「潛水這項任務是整個團隊一起去完成的，並不是只有潛水員一個人、或者是只有工具能夠完成，必須整個團隊互相合作，傳遞訊息使用適當工具才能完成」。

出身軍人家庭的任婕，為單位的第五位女性結訓隊員，父、母親皆為軍職退役，目前與兄長一同在水下作業單位服役，兄妹在單位相互扶持，她也時常利用課餘、休假期間向兄長請教工作經驗，加強本職學能，朝優秀的救難潛水員目標邁進。

任婕表示，要完成一項潛水任務，並非易事，潛水的作業流程，團隊觀念非常重要，任婕說，當船艦向單位申請艦艇水下各部位檢查的時候，他們就會派一組五個人前往，這五個人就是一個team，攜帶潛水裝備，到達指定地點後，潛水員一定是兩個為一組，才能夠互相檢查彼此的安全，確保任務順利完成。

任婕表示，「我們是救難潛水員，所以最困難的其實是對環境的不確定性及工具選擇，完成評估當下的環境後，去選用適當的裝備機具」，她說，進行水下工具組合訓練或執行任務的時候，使用液壓鏈鋸做切割可能因配重不足影響操作，適當調整身體的配重，讓自己的身體更穩定，然後做切割的動作，會讓整個訓練或任務能快速且有效率的達到目標。

任上兵表示，潛水員作業的環境與工作項目，是具有高危險性的，除了要有熟練的戰技和精良的裝備外，更必須仰賴平時訓練所培養的默契，才能更精準且有效率地達成目標，順利完成任務。裝備外，更必須仰賴平時訓練所培養的默契，才能更精準且有效率地達到目標，順利完成任務。