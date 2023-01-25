船舶海難救助專門戶 海軍水下作業大隊訓練曝光

海軍目前隸屬於192艦隊的「海軍水下作業大隊」，職司海軍船舶海難救助、脫險及水中未爆彈與爆炸物處理作業；並依令支援責任區內緊急災害、災難防救任務。軍媒今日披露大隊訓練過程，隊員須具備國軍三項基本體能達85分以上、1000公尺蛙式游泳27分鐘內完成、潛泳達30公尺以上及完成各階段水下技能成績等，才具備基礎能力，得一窺水下作業戰技的堂奧。

「軍聞社」今日報導，海軍水下作業大隊，負責海軍船舶海難救助、脫險及水中未爆彈與爆炸物處理作業；並依令支援責任區內緊急災害（難）防救任務，每位隊員都必須達成「水械專長班」的結訓資格，具備基礎潛水的能力後，才能成為這支專業部隊的一分子。

報導指出，因應海洋隨時都在變化的特殊環境，在水中執行水下搜索及水下工具組合使用的能力，對每位水下作業大隊的成員就顯得格外重要，例行性的在軍港及營區內的深水泳池訓練，是他們的家常便飯，訓練過程中，隊員戴上潛水頭盔和頭戴式水下攝影系統，操作水中推進器及水中作業器材，岸上的人則操作潛水控制箱，進行水中排除障礙物的訓練，強化專業技能及緊急應變能量。

海軍水下作業大隊表示，「水械專長班」的訓練，需具備國軍三項基本體能達85分以上、1000公尺蛙式游泳27分鐘內完成、潛泳達30公尺以上及完成各階段水下技能成績，例如基礎空氣水肺潛水、水面供氣潛水及濕櫃模擬潛深190英呎等鑑測後，才具備水下作業基礎能力。