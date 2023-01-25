蔡總統視察旗山特三營 顧立雄陪同

蔡英文總統昨天一早到旗山特戰指揮部特三營感謝國軍堅守崗位守護台灣家園，傳出可能接任組閣的國安會秘書長顧立雄也陪同，記者詢問閣揆人選，蔡英文笑而未答；她下午到五甲龍成宮發放福袋，「○二○六期權受害自救會」成員陳國榮要陳情遭架離，陳說「在蔡總統執政之下只有私情，沒有國法，金管會已經變成金融詐騙集團。」

昨天是大年初三，蔡總統整天都在高雄。蔡總統指出，特三營去年移防到嶺口營區之後，成為捍衛高雄地區安全的重要角色，也擔負許多重要的目標防護任務。

特三營也是先前執行跳傘任務受傷的下士秦良丰隸屬的部隊，蔡總統提到，自己讀到秦良丰撰寫的散文，深刻感受到秦良丰對國軍、對特戰部隊的濃厚情感，相信憑藉著特戰部隊忠義、勇猛、頑強等精神，秦良丰一定可以盡快地康復。

蔡英文下午三時由市長陳其邁等人陪同，到五甲龍成宮參拜並發放福袋，民眾大排長龍，隊伍蔓延數百公尺，有人一早十時不到就到場排隊；發放過程中發生陳抗插曲，民眾陳國榮去年曾多次在衛福部前部長陳時中競選場合陳抗，昨天從台北跟至高雄，在隊伍中要跟蔡總統陳情，隨即遭維安警力架離。

對於行政院長蘇貞昌在春節前請辭，蔡總統遲遲未宣布新閣揆人選，中廣董事長趙少康昨表示，可能接閣揆的人選包括前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦等，個別有問題，「想來想去看來真的還是蘇貞昌」，建議蔡總統如果實在找不到人，又不吃回頭草找蘇貞昌，乾脆登徵人啟事，廣徵天下豪傑。