神龍誕生「高空滲透跳傘訓練班」訓練過程首完整曝光

軍媒今日披露陸軍航特部空訓中心「高空滲透跳傘訓練班」訓練過程，位於屏東的新傘兵基地大聖西營區訓練設備也曝光。訓練過程中學員使用VR等技術模擬高空情境，培養儲訓學員高空跳傘戰技，累積跳傘經驗，結訓實際操作美製RA-300型高空滲透系統的高空滲透傘，成為合格的高空隊員。

「軍聞社」今日報導披露「高空滲透跳傘訓練班」訓練過程，影片中紀錄完整訓練程序。報導表示，要想加入這個班隊並非是簡單的事，首先必須完成基本傘訓、跳傘長訓練班或特種地形跳傘等訓練，始得參訓；且在結訓前，須完成一定次數的高空跳傘訓練，以及進入高空跳傘專精班完成另一階段的高空跳傘，才能掛上真正的「神龍臂章」。因此，每位高空跳傘隊員身上的神龍臂章都是得來不易。

進入空中訓練階段後，空訓中心初期規劃引張帶訓練，待動作穩定純熟後，始可進入不同秒數自拉傘的定向自由落體等科目。學員從登機後，進入下一個科目，緊張心情溢於言表，也不斷的在機上反覆練習地面訓練的動作，因為跳出機門，就是與時間競賽，在著陸前，要依據當前的高度、風向、風速等判斷實施操傘，可說是分秒必爭。

當訓員跳出機門時，人員在空中除了操傘，還必須完成跟蹤隊形，朝目標區前進，對於初次跳高空傘的學員，非常不容易，因此，每次的跳傘著陸後，教官也會藉由訓後回顧，一一糾正學員跳出機門的動作，不斷的修正姿勢，檢討精進，讓每次的跳傘姿態更完美，達到訓練目的。

「高空滲透跳傘訓練班」在經過地面訓練的評鑑後，必須開始執行空中跳傘訓練，藉由跳傘次數的經驗累積，熟習操傘技巧、姿態穩定以及精準的進入目標區，強化訓員的戰技，邁向成功的高空隊員之路。

空訓中心傘訓教官組高士官長表示，高空滲透跳傘訓練班的訓練目的主要在培訓高空專長人員，在戰時的時候利用高空滲透的方式，在敵後方實施滲透，或針對敵重要設施的破壞及佔領；目前高空訓練空跳需達到一定次數，且各階段的跳傘動作均要合格，才會完訓。

「訓練當然是所謂的循序漸進，因為一開始的訓員我們也不能確定他們在空中的動作到底穩不穩定，我們利用引張帶先期將主傘拉出來，再藉由跳出的這段期間判斷訓員動作是否穩定，高士官長表示，引張帶是第一個空中階段的訓練，評定動作穩定後就會開始進入自由落體自拉傘、定向等科目，最後結訓必須達到20秒定向都必須是穩定的狀態，且可以清楚自行拉傘。

訓員在跳出後，操傘就是另一個重要課題，高士官長說，脫離機門後，就要立即確定自己的位置，結合跳傘長告知的風向風速，在上風區跳出，然後開始尋找著陸點，在準備要進目標區的時候，訓員必須要去練習跟蹤隊形，一個跟著一個排好隊形，因為高空滲透是屬於小部隊戰鬥，因此在空中要先學會跟蹤隊形，不可使任何隊員分散，導致影響任務遂行。

「因為傘具一直在前進，它不像我們摩托車還可以煞車停止，但是傘具是一直在下降跟前進，所以你只有全神灌注及細膩的控制傘具。」高士官長認為，跳傘從上機、實際跳出到進入目標區，過程都是環環相扣，環境的因素加上人的操控因素，必須同時兼顧，所以剛開始跳高空儲訓學員必須在短時間內整合整合這些因素，是件不易的事，要靠跳傘的次數經驗逐次累積才能達標。