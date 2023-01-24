裴洛西抵台當日 空軍全台廿餘架次戰機升空攔截掩護

傳美眾議院長麥卡錫有意於春季訪台，據悉，對照先前美國前眾議院議長裴洛西任內於去年8月2日訪台當晚，我空軍在台海至少升空廿餘架次戰機實施與伴護有關的攔截任務。

美國政治新聞網站「Punchbowl News」23日報導，美國國防部正在為眾議院議長麥卡錫今年稍後春天訪台做準備。此舉可能再度推升台海緊張情勢。

裴洛西曾於任內於2022年8月2日至8月3日訪台，2日當晚她搭乘專機自東南亞取首菲律賓海空域北上，當晚共機大舉出海越過海峽中線南部北側試圖干擾，據悉空軍全台至少升空廿架次戰機實施攔截，掩護裴洛西專機自東部空域轉進陸域安抵松山機場。