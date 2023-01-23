慰勉586旅聯兵 蔡總統：訓練愈貼近實戰愈能確保安全

蔡英文總統今天前往坪頂營區慰勉陸軍裝甲586旅聯兵三營，她肯定聯兵營，除了官兵組成跨兵種，更能發揮部隊協同作戰的能力，並逐步接裝無人機、刺針飛彈等新型裝備，並持續加強操作人員訓練。唯有國軍訓練愈精實、愈貼近實戰，才能夠提升自我防衛能力，確保國家的安全。

蔡總統今天抵達後先聽取簡報、勗勉部隊，並頒發加菜金，感謝國軍弟兄姊妹的辛勞付出。國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、副參謀總長唐華、陸軍司令徐衍璞、第五作戰區指揮官李兆明、586旅旅長李錦鑫等陪同總統出席今日春節慰勉行程。

總統表示，大年初二來到營區，是要代表國人感謝大家。因為有國軍在營保家衛國，國人才有安心的春節假期。去年年底宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」後，她陸續前往機步234旅聯兵1營、裝甲542旅聯兵3營，了解國軍運用科技及實戰化的戰鬥演練。

總統說，今天她來到陸軍裝甲586旅，也是捍衛我們中部地區的重要戰力，也是國軍第一支編成「聯合兵種營」的部隊。每一個聯兵營，除了官兵組成跨兵種，更能發揮部隊協同作戰的能力；在武器編制上，也逐步接裝無人機、刺針飛彈等新型裝備，並持續加強操作人員訓練。

總統再次強調，唯有國軍訓練越精實、越貼近實戰，才能夠提升自我防衛能力，確保國家的安全。她知道，裝甲586旅聯兵3營的官兵同仁，去年參與步訓部及裝訓部的測驗時，表現非常傑出，分別獲得「金甲車」以及「金戰車」的榮譽，真的很不簡單。

總統表示，新的一年，她要請大家繼續努力，利用各項訓練任務和基地測考強化戰技，讓國人對中華民國國軍更有信心。也盼準備休假的弟兄姊妹，一定要好好陪伴家人過年，並代為轉達她的祝福，感謝他們對國軍的支持。