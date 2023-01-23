直擊天駒任務／海風鹽份可怖 戰機每月更換守住台海前線

空軍「天駒任務」由IDF戰機前進澎湖馬公駐防，當地海風強勁、空氣中鹽份極高，能將基地中「天駒作戰中心」任務銜稱，從「金字」漬成「灰字」，在馬公基地戰備基礎設施堪稱克難的條件下，任務隊員必須每月分批駕機帶著彈藥返台更換戰機，才能維持前線戰備警戒任務妥善。

共軍機艦大舉跨越台海中線，澎湖海、空域成為台海兩岸軍事對峙第一接戰場域。空軍由台中、台南IDF戰機聯隊派遣的「天駒部隊」，因此由原僅夏季進駐，改為全年度進駐。夏季派遣「全兵力」十至十二架，其中包括兩架訓練用的雙座機，冬季則派遣「半兵力」六架單座機。目前冬季由上校督察官率領上尉、少校飛官組成分隊進駐馬公，每架機的彈藥都須自台灣駐地隨戰機攜往澎湖執行戰備。

由於執行「天駒任務」的IDF戰機須「連機帶彈」頻繁輪替於台澎之間，地勤官兵索性在任務機腹側面以粉筆書寫武裝配備，以便隨時保持戰機的防空武裝構型，每架機載有：機砲（GUN）四百枚、天劍二型（TCII）防空飛彈一枚、AIM-9P4（響尾蛇短程防空飛彈）兩枚，火焰彈（FL）十枚、干擾絲（CH）四十。作為每架戰機應對共機的標準防空武裝。

馬公基地目前有A、B、C三區機堡，最大能量足供十至十二架IDF戰機進駐，但多為傳統水泥建物，非屬抗炸結構，空軍近期才針對其中四座鋼棚機堡完成強化。但遇颱風，戰機大多仍得返台避風，基地唯一一座可封閉的機棚無法容納整個分隊戰機。但近年較少有颱風直撲澎湖。

馬公基地屬於軍民兩用基地，地廣人疏，資源不豐，基地勤務隊含駐防憲兵裝甲部隊約有兩百卅名官兵，但消費力養不起一座販賣生活用品的國軍福利營站；空軍已投資三億餘元執行馬公基地勤務隊的「興安計畫」專案，但均屬機場外人員住宿生活設施，與提升戰備設施無關。軍民用機起降的大坪使用頻繁，無法因施作新機堡等戰備工程停止運作，投資有所困難，戰機須在台澎兩地頻繁飛返，克難執行任務。