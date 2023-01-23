直擊天駒部隊／嚴峻敵情 IDF常刷著共軍防空飛彈雷達掃瞄升空

空軍派遣IDF戰機前進澎湖執行「天駒任務」，本報月前直擊空軍年輕新銳飛官駕機自馬公升空，須經常性面對共軍各式防空飛彈雷達掃瞄，在嚴峻敵情挑釁下執行任務。

空軍天駒分隊上尉飛行官黃正翰接受「聯合報」訪問表示，「天駒作戰」主任務為防空，驅趕中共進犯敵機，過去僅夏季進駐，如今全年度進駐，是因為中共如今的用兵與過往不同，IDF戰機冬季進駐馬公，是為增加空中應變時間。

澎湖雲集三軍作戰部隊，除以陸軍澎防部為主的第一作戰區外，主要包括海軍一四六艦隊、海鋒雄二反艦飛彈基地、空軍天弓飛彈陣地與各式對空對海雷達站，作戰區每日都匯報周邊海空域活動共軍機艦位置與型號，相關資訊都匯集在空軍馬公基地IDF戰機警戒機堡戰情板上，待命飛官升空前能掌握周邊海空域最新敵情。基地的天駒作戰中心位於建物二樓，與作戰區戰情中心緊密保持聯繫，執行三軍聯合作戰。

馬公基地冬季進駐六架IDF單座戰機，平時有兩架待命機實施五分鐘或十五分鐘警戒待命，並配備兩輛航空燃油車隨時備便，能快速實施油彈潛力裝掛。

共軍機艦頻密出現於澎湖周邊海空域，近期大型無人機深入西南空域，接受戰管調派自馬公升空的IDF戰機均須接近目視，也因此經常性地遭到共軍地面、海面防空飛彈雷達系統掃瞄，隊員視為家常便飯。