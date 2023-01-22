快訊

尼泊爾失事ATR也曾數度在台鎩羽 難道是飛機設計有問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化北部防空戰備 弓三進駐新竹、三芝擔負反戰機任務

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
官兵執行戰備操演。圖/軍聞社
官兵執行戰備操演。圖/軍聞社

天弓三型飛彈近期被發現陸續進駐新竹空軍基地、北部三芝等北部調節營區擔負戰備任務，強化北部空防。國防部特別披露聯合空中作戰指揮中心（JAOC）將共機目標責付弓三戰備單位，進行敵機目標追蹤監視，顯示弓三執行「反戰機」任務的日常。

軍聞社報導指出，空軍防空暨飛彈指揮部北部所屬飛彈部隊，擔負地區防空作戰重任，平時於駐地實施部隊訓練及戰備，當遭受敵空中進襲時，依令機動至戰術位置，殲滅當面來襲之敵，發揮「早期預警、統一指管、重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。車聞社拍攝的畫面，有新竹與三芝發射排的畫面，顯示天弓三型飛彈已進駐當地作為戰備調節營區。

面對中共不斷擴張的軍事威脅，防空部隊時刻保持高度警戒應處，官兵弟兄姐妹於春節期間戰備不停歇，透過想定目標實施戰備演練，接獲命令隨即進入戰術位置，將天弓三型飛彈發射架迅速展開，進入發射程序，藉以讓官兵熟稔程序、步驟及要領，提升整體防空戰力。

防空部所屬單位連長鐘少校表示，天弓三型飛彈系統為陸基型地對空防禦系統，可抵禦戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及戰術彈道飛彈等威脅，是我國防空作戰不可或缺的重要裝備，平時透過執行各項防空戰備、實彈射擊、裝備機動等實戰化訓練，強化官兵作戰能力。

鐘少校除了勉勵官兵在面對各項挑戰時，能展現「遇危不亂、遇事不懼、遇煩定心」精神，以發揚忠勇軍風與捍衛領空決心，同時也向國人強調，全連官兵均秉持戰備無假期，並以「備戰不求戰、應戰不避戰」原則加強戒備，嚴密監控敵情，請民眾安心。

擔任助理作戰士的張中士指出，近期共機頻繁擾台，針對企圖接近我國領空的敵機，JAOC（聯合空中作戰指揮中心）責付單位進行敵機目標追蹤監視，全連官兵24小時堅守崗位，加強戒備，就是為了守護全體國人安全。

飛彈操作兵張上兵進一步說明，面對空勤警戒會隨時提升戰備，執勤官兵都必須全天候待命，甚至影響假期或勤務，但身為保衛國家的軍人，這點犧牲是該有的責任，自己也會持續堅守崗位，捍衛領空。

弓三部隊鐘少校勉勵官兵在面對各項挑戰時，能展現「遇危不亂、遇事不懼、遇煩定心」精神。圖/軍聞社
弓三部隊鐘少校勉勵官兵在面對各項挑戰時，能展現「遇危不亂、遇事不懼、遇煩定心」精神。圖/軍聞社
張上兵認為犧牲假期保衛國家是身為軍人該有的責任。圖/軍聞社
張上兵認為犧牲假期保衛國家是身為軍人該有的責任。圖/軍聞社
張中士強調全連官兵24小時堅守崗位，守護全體國人安全。圖/軍聞社
張中士強調全連官兵24小時堅守崗位，守護全體國人安全。圖/軍聞社
藉由訓練讓弓三部隊官兵熟稔程序、步驟及要領。圖/軍聞社
藉由訓練讓弓三部隊官兵熟稔程序、步驟及要領。圖/軍聞社
空軍防空部隊官兵有信心守護家園。圖/軍聞社
空軍防空部隊官兵有信心守護家園。圖/軍聞社

天弓三型飛彈 空軍 新竹

延伸閱讀

防空部隊捍衛領空不打烊 犧牲假期全天候戰備守護家園

三型共機陸續於台海中線當面越界挑釁 國軍實施反制

國防部：無人機與蘇愷30戰機擾我北部空防

三芝名師揮毫贈春聯 手寫春聯獲民眾歡迎

相關新聞

農曆除夕10架次共機擾台 沒有逾越海峽中線、西南空域

國防部今天指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機10架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。

台灣恐成地雷島 凸顯民進黨政府只想打焦土戰 迴避終戰指導

幾十年來，台灣的軍事防衛不曾討論過布放地雷問題，突然間，在外力介入下，台灣到處都可能出現戰防雷，讓老百姓無一處可安身立命。台灣本島撒滿地雷的問題，真正凸顯出來的是，民進黨政府只想因應開戰，但沒有終戰指導，缺乏終戰指導，這仗未打，早已輸一半，一旦捲入戰爭泥淖，又不知如何脫身，是置人民於倒懸。

強化北部防空戰備 弓三進駐新竹、三芝擔負反戰機任務

天弓三型飛彈近期被發現陸續進駐新竹空軍基地、北部三芝等北部調節營區擔負戰備任務，強化北部空防。國防部特別披露聯合空中作戰...

防空部隊捍衛領空不打烊 犧牲假期全天候戰備守護家園

空軍防空暨飛彈指揮部北部所屬飛彈部隊，擔負地區防空作戰重任，平時在駐地實施部隊訓練及戰備，當遭受敵空中進襲時，依令機動至...

國防部：國軍偵獲共機10架次、共艦4艘 在台海周邊活動

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（22）晨6時的24小時內，國軍偵獲共機10架次、共艦4艘，持續...

尼泊爾失事ATR也曾數度在台鎩羽 難道是飛機設計有問題？

1月15日，尼泊爾的雪人航空公司（Yeti Airlines）一架ATR72螺旋槳客機，由首都加德滿都飛往西部城市博克拉（Pokhara），卻在降落時墜毀，全機72人都罹難。消息傳到台灣，多家媒體報導時，不忘提及台灣復興航空兩次重大空難都是同款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。