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防空部隊捍衛領空不打烊 犧牲假期全天候戰備守護家園

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
鐘少校勉勵官兵在面對各項挑戰時，能展現「遇危不亂、遇事不懼、遇煩定心」精神。軍聞社記者／吳柏融攝影
鐘少校勉勵官兵在面對各項挑戰時，能展現「遇危不亂、遇事不懼、遇煩定心」精神。軍聞社記者／吳柏融攝影

空軍防空暨飛彈指揮部北部所屬飛彈部隊，擔負地區防空作戰重任，平時在駐地實施部隊訓練及戰備，當遭受敵空中進襲時，依令機動至戰術位置，殲滅當面來襲之敵，發揮「早期預警、統一指管、重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。

軍聞社報導，面對中共不斷擴張的軍事威脅，防空部隊時刻保持高度警戒應處，官兵弟兄姐妹在春節期間戰備不停歇，透過想定目標實施戰備演練，接獲命令隨即進入戰術位置，將天弓三型飛彈發射架迅速展開，進入發射程序，藉以讓官兵熟稔程序、步驟及要領，提升整體防空戰力。

防空部所屬單位連長鐘姓少校表示，天弓三型飛彈系統為陸基型地對空防禦系統，可以抵禦戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及戰術彈道飛彈等威脅，是我國防空作戰不可或缺的重要裝備，平時透過執行各項防空戰備、實彈射擊、裝備機動等實戰化訓練，強化官兵作戰能力。

鐘姓少校除了勉勵官兵在面對各項挑戰時，能夠展現「遇危不亂、遇事不懼、遇煩定心」的精神，以發揚忠勇軍風與捍衛領空決心，同時也向國人強調，全連官兵均秉持戰備無假期，並且以「備戰不求戰、應戰不避戰」原則加強戒備，嚴密監控敵情，請民眾安心。

擔任助理作戰士的張姓中士則指出，近期共機頻繁擾台，針對企圖接近我國領空的敵機，JAOC（聯合空中作戰指揮中心）責付單位進行敵機目標追蹤監視，全連官兵24小時堅守崗位，加強戒備，就是為了守護全體國人安全。

飛彈操作兵張姓上兵進一步說明，面對空勤警戒會隨時提升戰備，執勤官兵都必須全天候待命，甚至會影響假期或勤務，但是身為保衛國家的軍人，這點犧牲是該有的責任，自己也會持續堅守崗位，捍衛領空。

藉由訓練讓官兵熟稔程序、步驟及要領。軍聞社記者／吳柏融攝影
藉由訓練讓官兵熟稔程序、步驟及要領。軍聞社記者／吳柏融攝影
張上兵認為犧牲假期保衛國家是身為軍人該有的責任。軍聞社記者／吳柏融攝影
張上兵認為犧牲假期保衛國家是身為軍人該有的責任。軍聞社記者／吳柏融攝影
空軍防空部隊官兵有信心守護家園。軍聞社記者／吳柏融攝影
空軍防空部隊官兵有信心守護家園。軍聞社記者／吳柏融攝影
官兵執行戰備操演。軍聞社記者／吳柏融攝影
官兵執行戰備操演。軍聞社記者／吳柏融攝影
張中士強調全連官兵24小時堅守崗位，守護全體國人安全。軍聞社記者／吳柏融攝影
張中士強調全連官兵24小時堅守崗位，守護全體國人安全。軍聞社記者／吳柏融攝影

天弓三型飛彈 彈道飛彈 空軍

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