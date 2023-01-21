快訊

恐罰1萬8？BMW X6 鬼切掀後車廂成「行動拜年車」高雄警方回應了

刮刮樂怎挑？資深玩家曝「選號邏輯」：是有技巧的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍裝甲旅營帶連射擊測驗 模擬灘頭火殲掃盪登陸敵軍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
官兵射擊66火箭彈。圖／軍聞社
官兵射擊66火箭彈。圖／軍聞社

陸軍裝甲部隊日前在新竹湖口實施營帶連戰鬥射擊，實施「反舟波射擊」、「坐灘線火殲」、「灘岸戰鬥」、「灘岸掃蕩與追擊」，模擬掃盪準備搶灘登陸的敵軍。

「軍聞社」報導，陸軍裝甲542旅聯兵二營日前於北區聯合測考中心實施戰力鑑測，受測部隊依想定實施營帶連戰鬥射擊，遂行反擊作戰，在營指揮下充分運用兵、火力，有效發揮聯合兵種營作戰效能，驗證部隊訓練成效。

此次戰力鑑測教官組以狀況發布誘導，模擬敵軍試圖搶灘登陸，打擊部隊依令發起反擊；各式建制武器依「反舟波射擊」、「坐灘線火殲」、「灘岸戰鬥」「灘岸掃蕩與追擊」等各階段實施實彈射擊，官兵亦隨作戰狀況的推展，進行空中偵察、反裝甲、核生化、戰場救濟等狀況演練與處置。

鑑測過程包含CM-11戰車、42迫砲、CM-34裝步戰鬥車等各式火砲砲聲隆隆，震撼力十足；機步排官兵下車後，在甲車前導隊形掩護下，迅速進入射擊位置，並實施66火箭彈及各式輕兵器射擊，展現訓練成果。

CM34 30機砲裝步戰鬥車發揚強大火力。圖／軍聞社
CM34 30機砲裝步戰鬥車發揚強大火力。圖／軍聞社
官兵進行核生化狀況演練，佩戴防毒面具。圖／軍聞社
官兵進行核生化狀況演練，佩戴防毒面具。圖／軍聞社
42迫砲實施舟波射擊。圖／軍聞社
42迫砲實施舟波射擊。圖／軍聞社
CM11戰車砲射擊瞬間，震撼力十足。圖／軍聞社
CM11戰車砲射擊瞬間，震撼力十足。圖／軍聞社

連戰 陸軍 新竹

延伸閱讀

小年夜一早執行戰備偵巡 陸軍機步333旅安定民心

陸軍防寒夾克「抗血液病毒穿透」性能 PTT掀熱議

獨／陸軍防寒夾克布料「抗血液病毒穿透」擊敗GoreTex

陸航特飛訓中心上士 疑想不開在營區輕生

相關新聞

中共大型無人機連續兩天進入我西南空域

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（21）晨6時的24小時內，國軍偵獲共機14架次、共艦3艘，其中...

陸軍裝甲旅營帶連射擊測驗 模擬灘頭火殲掃盪登陸敵軍

陸軍裝甲部隊日前在新竹湖口實施營帶連戰鬥射擊，實施「反舟波射擊」、「坐灘線火殲」、「灘岸戰鬥」、「灘岸掃蕩與追擊」，模擬...

陸軍防寒夾克「抗血液病毒穿透」性能 PTT掀熱議

陸軍司令部宣稱新配發防寒夾克的「Aqua Busters」布料，具備「抗血液病毒穿透」性能，且獲國家認證。此節在ptt八...

日經：美國國民兵已擴大訓練台灣國軍

知情人士透露，美國國民兵（亦稱國民警衛隊）已擴大對台灣軍隊的訓練，而且在2022年春季的某個時間點就開始訓練台灣國軍。在...

男女後備軍人志願教召何處去？需求單位與員額首曝光

國防部公告112年「後備軍人志願接受教育召集」員額，男性575人、女性220人，人員需求單位曝光，首度實施的女性志願教召...

三型共機陸續於台海中線當面越界挑釁 國軍實施反制

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（20）晨6時24小時內，計有三型共機陸續於我當面台海中線挑釁我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。