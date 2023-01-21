542旅聯兵營戰力測火力齊發 驗證作戰效能
根據軍聞社報導，陸軍裝甲542旅聯兵二營日前於北區聯合測考中心實施戰力鑑測，受測部隊依想定實施營帶連戰鬥射擊，遂行反擊作戰，在營指揮下充分運用兵、火力，有效發揮聯合兵種營作戰效能，驗證部隊訓練成效。
此次戰力鑑測教官組以狀況發布誘導，模擬敵軍試圖搶灘陸，打擊部隊依令發起反擊；各式建制武器依「反舟波射擊」、「坐灘線火殲」、「灘岸戰鬥」「灘岸掃蕩與追擊」等各階段實施實彈射擊，官兵亦隨作戰狀況的推展，進行空中偵察、反裝甲、核生化、戰場救濟等狀況演練與處置。
鑑測過程包含CM-11戰車、42迫砲、CM-34 裝步戰鬥車等各式火砲砲聲隆隆，震撼力十足；機步排官兵下車後，在甲車前導隊形掩護下，迅速進入射擊位置，並實施66火箭彈及各式輕兵器射擊，展現訓練成果。
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