542旅聯兵營戰力測火力齊發 驗證作戰效能

根據軍聞社報導，陸軍裝甲542旅聯兵二營日前於北區聯合測考中心實施戰力鑑測，受測部隊依想定實施營帶連戰鬥射擊，遂行反擊作戰，在營指揮下充分運用兵、火力，有效發揮聯合兵種營作戰效能，驗證部隊訓練成效。

此次戰力鑑測教官組以狀況發布誘導，模擬敵軍試圖搶灘陸，打擊部隊依令發起反擊；各式建制武器依「反舟波射擊」、「坐灘線火殲」、「灘岸戰鬥」「灘岸掃蕩與追擊」等各階段實施實彈射擊，官兵亦隨作戰狀況的推展，進行空中偵察、反裝甲、核生化、戰場救濟等狀況演練與處置。