中共大型無人機連續兩天進入我西南空域

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（21）晨6時的24小時內，國軍偵獲共機14架次、共艦3艘，其中有1架BZK-005無人機進入我西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，本月20日6時至今日6時止，國軍偵獲共機14架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動；而其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有1架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」指出，有1架BZK-005無人機深入我西南空域。該空域已連續兩天有共軍無人機出沒，前天是偵獲一架BZK-007無人機。