快訊

過年毛小孩生病怎麼辦？盤點2023春節全台不打烊動物醫院，看診4件事需注意

蘋果iPhone過年除舊布新！1動作恐傷手機 4大重點一次看

除夕憾事…台中南屯交流道今晨火燒車 赫見一具男屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共大型無人機連續兩天進入我西南空域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（21）晨6時的24小時內，國軍偵獲共機14架次、共艦3艘，其中有1架BZK-005無人機進入我西南空域。圖/國防部
國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（21）晨6時的24小時內，國軍偵獲共機14架次、共艦3艘，其中有1架BZK-005無人機進入我西南空域。圖/國防部

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（21）晨6時的24小時內，國軍偵獲共機14架次、共艦3艘，其中有1架BZK-005無人機進入我西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，本月20日6時至今日6時止，國軍偵獲共機14架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動；而其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有1架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」指出，有1架BZK-005無人機深入我西南空域。該空域已連續兩天有共軍無人機出沒，前天是偵獲一架BZK-007無人機。

台海 國防部 共機擾台

延伸閱讀

無人機產業／搶進新藍海 還有三瓶頸

無人機產業／國家隊旭日東昇

無人機產業／美去大疆化 助台廠起飛

無人機產業 拚當新神山

相關新聞

中共大型無人機連續兩天進入我西南空域

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（21）晨6時的24小時內，國軍偵獲共機14架次、共艦3艘，其中...

陸軍防寒夾克「抗血液病毒穿透」性能 PTT掀熱議

陸軍司令部宣稱新配發防寒夾克的「Aqua Busters」布料，具備「抗血液病毒穿透」性能，且獲國家認證。此節在ptt八...

日經：美國國民兵已擴大訓練台灣國軍

知情人士透露，美國國民兵（亦稱國民警衛隊）已擴大對台灣軍隊的訓練，而且在2022年春季的某個時間點就開始訓練台灣國軍。在...

男女後備軍人志願教召何處去？需求單位與員額首曝光

國防部公告112年「後備軍人志願接受教育召集」員額，男性575人、女性220人，人員需求單位曝光，首度實施的女性志願教召...

三型共機陸續於台海中線當面越界挑釁 國軍實施反制

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（20）晨6時24小時內，計有三型共機陸續於我當面台海中線挑釁我...

【專家之眼】火山是否變火坑- 妥善準備面對社會疑慮

去年年底美國宣布對我出售火山陸上機動布雷系統(M136 Volcano Vehicle-Launched Scatter...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。