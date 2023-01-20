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60年一遇！2023「黑兔年」不一般 預示今年要小心

小年夜一早執行戰備偵巡 陸軍機步333旅安定民心

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
陸軍機械化步兵333旅今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務。 圖／軍方提供
陸軍機械化步兵333旅今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務。 圖／軍方提供

長達10天的農曆連假今天小年夜展開，當民眾準備採買佈置過好年的同時，駐守屏東縣陸軍機械化步兵333旅官兵，在民眾放假期間仍未鬆懈，持續執行各項訓練及戰備任務，不因春節有所鬆懈，今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務，附近居民紛紛對官兵比出讚的手勢。

國軍333旅是駐守屏東縣萬巒鄉的陸軍部隊，編配在陸軍第8軍團指揮部；今天一早天未亮， 轟隆隆的引擎聲響，劃破了寧靜的清晨，333旅官兵出營區執行戰備偵巡任務，出動CM32、33輪型甲車、輕型戰術輪車、悍馬車等裝備，模擬敵情目標實施實戰化訓練。

看到官兵訓練有素的動作與剽悍高昂的精神，展現保家衛國的決心和能力，附近居民表示，正當大家歡慶春節假期的到來時，看到國軍弟兄在過年期間依然不懈怠、堅守崗位，守護著台灣人民，讓人安心又感動。

陸軍機械化步兵333旅今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務。 圖／軍方提供
陸軍機械化步兵333旅今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務。 圖／軍方提供
陸軍機械化步兵333旅今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務。 圖／軍方提供
陸軍機械化步兵333旅今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務。 圖／軍方提供
陸軍機械化步兵333旅今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務。 圖／軍方提供
陸軍機械化步兵333旅今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務。 圖／軍方提供

屏東縣 陸軍 國軍

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