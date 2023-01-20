小年夜一早執行戰備偵巡 陸軍機步333旅安定民心

長達10天的農曆連假今天小年夜展開，當民眾準備採買佈置過好年的同時，駐守屏東縣的陸軍機械化步兵333旅官兵，在民眾放假期間仍未鬆懈，持續執行各項訓練及戰備任務，不因春節有所鬆懈，今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務，附近居民紛紛對官兵比出讚的手勢。

國軍333旅是駐守屏東縣萬巒鄉的陸軍部隊，編配在陸軍第8軍團指揮部；今天一早天未亮， 轟隆隆的引擎聲響，劃破了寧靜的清晨，333旅官兵出營區執行戰備偵巡任務，出動CM32、33輪型甲車、輕型戰術輪車、悍馬車等裝備，模擬敵情目標實施實戰化訓練。