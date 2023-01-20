小年夜一早執行戰備偵巡 陸軍機步333旅安定民心
長達10天的農曆連假今天小年夜展開，當民眾準備採買佈置過好年的同時，駐守屏東縣的陸軍機械化步兵333旅官兵，在民眾放假期間仍未鬆懈，持續執行各項訓練及戰備任務，不因春節有所鬆懈，今天天未亮就出動各式甲車、輪車執行戰備偵巡任務，附近居民紛紛對官兵比出讚的手勢。
國軍333旅是駐守屏東縣萬巒鄉的陸軍部隊，編配在陸軍第8軍團指揮部；今天一早天未亮， 轟隆隆的引擎聲響，劃破了寧靜的清晨，333旅官兵出營區執行戰備偵巡任務，出動CM32、33輪型甲車、輕型戰術輪車、悍馬車等裝備，模擬敵情目標實施實戰化訓練。
看到官兵訓練有素的動作與剽悍高昂的精神，展現保家衛國的決心和能力，附近居民表示，正當大家歡慶春節假期的到來時，看到國軍弟兄在過年期間依然不懈怠、堅守崗位，守護著台灣人民，讓人安心又感動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言