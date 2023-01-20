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陸軍防寒夾克「抗血液病毒穿透」性能 PTT掀熱議

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
對陸軍配發的新防寒夾克，網友製作三軍比較的哏圖。圖／取自網路社群
對陸軍配發的新防寒夾克，網友製作三軍比較的哏圖。圖／取自網路社群

陸軍司令部宣稱新配發防寒夾克的「Aqua Busters」布料，具備「抗血液病毒穿透」性能，且獲國家認證。此節在ptt八掛版引發網友討論，有網友主張這樣的功能連Google都沒資料可查，廠商保密到家，另有網友則奚落，塑膠袋也能有抗病毒血液穿透。

網友試圖以Google查詢「Aqua Busters」布料來歷，只找到台中某廠獨有此布料，主張「抗血液病毒穿透」性能是不是也應送多國認證或其他家廠商採用資料？有網友也表示，這麼利害，應早就採用為救難布料了。

有網友則表示，陸軍全員都是外科醫生，要穿防寒衣幫人動手術嗎？而假設性能為真，「抗血液病毒穿透」能幹嘛？塑膠袋也能有抗病毒血液穿透噴一層塑膠上去什麼都抗了。

網友在ptt貼文說，具備「抗血液病毒穿透」這種功能性布料，不是應該也送去多國認證或多家廠商採用的資料可查嗎？還是台灣廠商的行銷能力太差或廠商保密到家？連google都沒有資料可以查。

針對新發放的防寒夾克，陸軍司令部對外完整說明為：本軍防寒夾克以市面Gore-Tex布料製作樣衣，以具防潑水、防風及透濕等性能，作為最有利標方式評選的重要指標；最終由FILA公司Agua Busters布料得標，其透濕與防潑水達5級以上，保暖度達3級以上，並有「抗血液病毒穿透」國家級檢驗(全國公證檢驗公司認證)。

陸軍 塑膠袋

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