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男女後備軍人志願教召何處去？需求單位與員額首曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部公告112年「後備軍人志願接受教育召集」員額與需求單位。記者洪哲政／攝影
國防部公告112年「後備軍人志願接受教育召集」員額與需求單位。記者洪哲政／攝影

國防部公告112年「後備軍人志願接受教育召集」員額，男性575人、女性220人，人員需求單位曝光，首度實施的女性志願教召統一由後備指揮部在8個縣市的後備旅實施。

全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮日前在國防部表示，今年第二季起將首度開放男女後備軍人志願入營參與教育召集，今年預計召集四百至五百名男性後備軍人，也首度將召訓兩百餘名女性後備軍人，人數將做滾動式修正。

俞文鎮指出，「後備軍人召集優待條例」第4條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金5000元；國防部已報經行政院核定「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」。

男性後備軍人部分，包括陸軍司令部陸軍砲兵訓練指揮部後備砲兵群8吋砲第2營等10單位，120 員；海軍司令部海軍左營港口警衛第1營等9個單位，130員；空軍司令部空軍後備警衛第1營等3單位，15員；後備指揮部屏東縣後備補充兵營等43個單位，310員。合計65個單位、575個員額。

首度舉行的女性教召員額與單位部分，都集中於後備指揮部計8個單位。分別為：桃園市後備旅第2營17員；苗栗縣後備旅第1營17員；台南市後備旅第4營17員；花蓮縣後備旅第5營17員；桃園市後備旅第1營38員；苗栗縣後備旅第4營38員；台南市後備旅第5營38員；花蓮縣後備旅第1營38員。合計220員。

軍人 國防部

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