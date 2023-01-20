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三型共機陸續於台海中線當面越界挑釁 國軍實施反制

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」。圖/國防部
國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」。圖/國防部

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，截至今（20）晨6時24小時內，計有三型共機陸續於我當面台海中線挑釁我空防。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，本月19日6時至今日6時止，國軍偵獲共機31架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動；而其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有12架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

據國防部公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」指出，有6架殲-11戰機分三批分別越過海峽中線北側、近中段空域與防空識別區南側，另有3架次殲-16戰機分別在中線南側越線、防空識別區南側出沒，兩架殲10戰機也在中線南側越線；國軍還偵獲一架BZK-007無人機深入我西南空域。

國軍 台海 戰機

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