【專家之眼】火山是否變火坑- 妥善準備面對社會疑慮

去年年底美國宣布對我出售火山陸上機動布雷系統(M136 Volcano Vehicle-Launched Scatterable Mine System),由於本項軍備系統對於社會存在產生意外誤傷風險,亦與國際軍備管制潮流相互矛盾,因此具有相當爭議性,自然就引起社會關切與民眾疑慮。

但整個事態發展逐漸變質,目前此項軍售議題已經引發藍綠對立,變成朝野政治攻防話題。尤有甚者是許多政治人物搭配喉舌學者趁機進場,開始進行政治抹紅攻訐,讓整個議題理性辯論空間受到嚴重壓縮。

此時最感到左右為難者,莫過於本項軍事採購立案單位,陸軍在面對社會重大壓力下,甚至不惜主動對外揭露相當機敏之運用構想,以及預定運用該項軍備系統目標灘岸位置。就筆者看來,陸軍是相當理解本項軍購案必須加強社會溝通,亦顯現出充分溝通誠意;但輕易將此等底牌亮出,其實就軍機保密來說,可能相當不智,但亦可從中看出陸軍希望保留住此項軍購案之企圖心相當積極。

展望目前社會氛圍,預估未來發展狀況,在此誠心建議國防部主政單位仍應妥善準備,否則未來當年節過後立法院開議時,本案勢必被端上檯面,受到各界詳細檢視,在此對國軍主管本案袍澤提出下列建言,希望能夠提供充分說明,期能不負社會期待。

首先就是與本項軍備投資案所涉及之美軍準則,其中包括聯合作戰層級編號JP3-15,以「聯合作戰之屏障、阻絕物以及地雷作戰」(Barriers, Obstacles, and Mine Warfare for Joint Operations)為名之聯合作戰教則[該項準則最新版為2022年5月26日修訂版,目前美軍官方網站並無免費公開版本,https://www.jcs.mil/Doctrine/Joint-Doctrine-Pubs/3-0-Operations-Series/,但可透過購書網站購得,https://www.barnesandnoble.com/w/joint-publication-jp-3-15-barriers-obstacles-and-mines-in-joint-operations-may-2022-united-states-government-us-army/1141704100],以及軍種層級之美國陸軍編號FM20-32,以「布雷/地雷反制作戰」(Mine/Countermine Operations)為名之野戰教令,再加上下列三項技術手冊:

1. Technical Manual (IETM) Operator's, Unit, and Direct Support Maintenance Manual for Dispenser, Mine: M139 (NSN 1095-01-235-3139). US Army Technical Manual, United States of America: Headquarters, Department of the Army. 31 March 1993, TM 9-1095-208-23-1&P.

2. Operator's and Unit Maintenance Manual for Land Mines. Technical Manual. United States of America: Headquarters, Department of the Army. 30 October 1995. TM 9-1345-203-12.

3. Hand receipt covering contents of components of end item (COEI), for Dispenser, Mine: M139. US Army Technical Manual. United States of America: Headquarters, Department of the Army. 2 January 2006. TM 9-1095-208-10-1-HR.

由於前述資料都應該能在網上尋獲全文,假若立案單位在繼續推動本採購案後續步驟前,未能詳細研讀其中各項細節,到時候很可能無法提供讓人滿意之詳細說明,對於解除社會疑慮會有負面影響。

此外立案單位不妨考慮提供與此項軍備系統運用構想之台灣全島地形圖,其中區分成紅色地形(地形條件適合本系統運作,同時亦有作戰需求)、黃色地形(地形條件適合本系統運作,但無作戰需求或是雖可能存在作戰需求,但地形條件不適合本系統運作)以及綠色地形(地形條件不適合本系統運作,同時亦無作戰需求)。

以此種圖示顯現,對比提到台灣本島北部、中部或是南部幾個灘岸地區名稱,其實更能讓人一目瞭然,同時若是各個城鎮都劃歸為綠色地形,亦可藉此排除台灣社會民眾認為有可能在城鎮地區進行住民地戰鬥時,可能會運用此種軍備系統鋪設地雷之疑慮。

最後還是忍不住要提醒,最能夠用來說服台灣社會此種軍備系統所具備價值之論證手法,不是像電視名嘴不斷聲稱美軍是這樣講那樣說,而是拿出這項軍備系統實戰驗證前例,這種證據比起專家學者東拉西扯,其實一刀斃命最具備說服力。

只要此項軍備系統實戰驗證前例,能夠與我目前規畫之運用構想相當吻合,又明白記述在美軍準則教令中,那就自然可以讓社會解除疑慮。但是反過來說,假若美軍準則與技術手冊中,找不到灘岸布設地雷運用規範,戰史中運用紀錄亦缺乏明確資料,那就要面對嚴重社會壓力,難以讓鄉親放心。

照著葫蘆畫瓢,跟著腳印前進,基本上還不會像無舵之船駛入未知大洋那樣可怕;要買東西之前,總是要將功課做好,沒有搞清楚就亂下訂單,恐怕很難讓台灣鄉親能夠接受。馬上就要過年,立案單位這個春節假期,應該有空好好讀書做功課,假若沒有妥善準備,火山很可能變火坑囉!