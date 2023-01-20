獨／陸軍防寒夾克布料「抗血液病毒穿透」擊敗GoreTex

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍耗資4.5億元採購的陸軍防寒夾克，由一種名為「Agua Busters」的布料，打敗Gore-Tex布料獲採用。圖／陸軍司令部
陸軍耗資4.5億元採購的陸軍防寒夾克，由一種名為「Agua Busters」的布料，打敗Gore-Tex布料獲採用。圖／陸軍司令部

國軍耗鉅資陸續為16萬餘名志願役官兵換裝新式防寒夾克，海、空軍均採用國際知名Gore-Tex防風防水材質製作，惟獨數量高達8萬餘件、耗資4.5億元採購的陸軍防寒夾克，由一種名為「Agua Busters」台製布料，打敗Gore-Tex得標。有官兵深覺處遇與其他軍種官兵有落差，發出質疑。陸軍司令部昨日表示，該型布料因特別有「抗血液病毒穿透」性能，因此獲採用。

陸軍司令部曾針對防寒夾克採購案，以Gore-Tex材質製作樣本衣，作為採購招商資料，準備以4.5億元以「最有利標」方式，採購8萬餘件高品質的防寒夾克。根據去年公告決標資料，標案吸引包括歐都納、阿瘦等七家國內廠商投標，據說各廠商投標的布料材質不乏Gore-Tex材質，但最後由宇儷國際設計有限公司得標，得標的夾克材質為「Agua Busters」，其他使用Gore Tex材質的廠商未得標的理由，是「資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商」。

記者透過網路搜尋，找到生產這型「Agua Busters」布料的「台覲實業股份有限公司」，其網站精美且有「國家隊」的關鍵字，網站介紹該型布料「無氟素撥水4級以上、拉伸率7%以上、RET6以下、耐磨8000轉以上、水壓10000 mmH2O以上」。但經聯繫公司，總機聲稱「老闆娘」不在，無法接受媒體查詢布料材質特性與研發過程，記者雖兩度留下聯繫電話，但截稿前暫未接獲該公司說明；由該公司網站所留地址：台中市神岡區中山路382號，經蒐尋Google Earth，發現是馬路旁一間兼營機能服飾的小鐵皮屋。

至於得標的宇儷國際設計有限公司，位於台北市大同區萬全街，是連棟的四樓透天厝，由於該公司昨天傍晚正值尾牙，記者致電留下電話也未獲回應。該公司網站表示有廠區一貫化生產作業，「具備承接政府標案能力」。網站上同時有該公司通過教育部體育署「運動企業」認證，獲賴清德副總統表揚的照片。

按決標案查詢採購評選委員名單，其中不乏有織造學、服裝及紡織相關專業領域教學研究學者，經聯繫任職系所，部分留下電話未回，部分則無人接聽。

對於陸軍新型防寒夾克，近日低溫有雨的氣候下，對於防風保暖性能，官兵反應尚稱正面，但尚不知防水性能如何。對海、空軍官兵能配發市價不斐的Gore-Tex夾克，不少官兵深覺處遇有落差。

陸軍司令部昨日表示，陸軍防寒夾克以市面Gore-Tex布料製作「樣衣」，以具防潑水、防風及透濕等性能，作為最有利標方式評選的重要指標。

但陸軍司令部表示，最終經評審，是由FILA公司的「Agua Busters」布料得標，因為其透濕與防潑水達5級以上，保暖度達3級以上，並有「抗血液病毒穿透」性能，司令部說，這項性能曾獲國家級檢驗，由全國公證檢驗公司認證。

陸軍司令部曾針對防寒夾克採購案，原以Gore-Tex材質製作樣本衣。圖／陸軍司令部提供
陸軍司令部曾針對防寒夾克採購案，原以Gore-Tex材質製作樣本衣。圖／陸軍司令部提供
製造生產「Agua Busters」布料的台覲公司。圖／取自Google Earth
製造生產「Agua Busters」布料的台覲公司。圖／取自Google Earth
海空軍防寒夾克皆採用國際知名Gore-Tex防風防水布料。圖為空軍公發防寒夾克，衣服上有Gore-Tex認證吊牌。圖／空軍司令部
海空軍防寒夾克皆採用國際知名Gore-Tex防風防水布料。圖為空軍公發防寒夾克，衣服上有Gore-Tex認證吊牌。圖／空軍司令部
海空軍防寒夾克皆採用國際知名Gore-Tex防風防水布料。圖為空軍防寒夾克介紹，均為Gore-Tex材質。圖／空軍司令部提供
海空軍防寒夾克皆採用國際知名Gore-Tex防風防水布料。圖為空軍防寒夾克介紹，均為Gore-Tex材質。圖／空軍司令部提供
陸軍耗資4.5億元採購的陸軍防寒夾克，由名為「Agua Busters」的布料，打敗Gore-Tex布料獲採用。記者程嘉文／攝影
陸軍耗資4.5億元採購的陸軍防寒夾克，由名為「Agua Busters」的布料，打敗Gore-Tex布料獲採用。記者程嘉文／攝影

陸軍 保暖 空軍

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