立委邱臣遠批「水雷變成地雷」 國防戰略說變就變
立院民眾黨團今舉行記者會，立委邱臣遠表示，烏俄戰爭轉為持久戰，影響全球經濟與安全甚鉅，中共與台灣的矛盾也成為國際焦點，但資安漏洞頻傳卻無人管，且國防戰略說變就變，提四項訴求籲政府正視。
邱臣遠說，去年底政府宣布義務役恢復到一年後，但至今沒有提出進一步的建軍規劃，無法妥善因應兩岸緊張情勢，中共軍事武力文攻武嚇，台灣極需發展不對稱戰力。
邱臣遠指，國防部2020年計畫向美國採購「迅擊智慧型水雷」，搭配台灣自製「萬象水雷」反制中共海軍集結渡海。但兩年過去了，「水雷變成地雷」，國防戰略說變就變，有違濱海決勝的宗旨。
邱臣遠表示，台灣智慧水雷技術逐漸成熟，若能積極發展無人快速布雷艇，相信一定程度可以替代「火山布雷系統」，將敵軍拒於海上。提四點訴求籲國防部正視：詳細說明現階段戰略方向、建立完善水雷戰力、重視情報人員重要性、建立有效防駭手段。
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