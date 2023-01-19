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共機擾台 殲轟7越海峽中線於北台空域出沒
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，台海中線北側空域昨有一架殲轟-7戰機闖越中線，空軍實施反制。
國防部今天表示，本月18日6時至今（19）日6時為止，國軍偵獲共機16架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有4架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，有一架殲轟-7戰機逾越海峽中線北側空域，一架BZK-007無人機則在中線南側延伸部活動，另有兩架殲-16戰機在防空識別區南側邊緣出沒。
維基百科記載，殲轟-7（JH-7），又名「飛豹」、「FBC-1」，北約代號：比目魚（Flounder），是由中國西安飛機工業集團與603研究所合作設計製造的一款戰鬥轟炸機，其主要設計用以進行戰役縱深攻擊以及海上和地面目標攻擊，可進行超音速飛行。
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