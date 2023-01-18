國安會秘書長顧立雄代表總統慰勞憲兵 內閣異動引關注

國安會秘書長顧立雄17日在軍方將領陪同下，赴戍守總統府的憲兵211營進行春節慰問，「代表總統」頒贈加菜金並祝賀官兵新年快樂。軍方宣稱此舉尋常，但仍在內閣異動傳聞中受到關注。

這項訊息是由受訪單位主動提供圖文，由國防部青年日報報導。近日軍媒包括「軍聞社」報導國防部活動，首長行蹤均以副部長柏鴻輝為主，未見部長邱國正。而總統府秘書長李大維本月4日也甫「代表蔡總統」前去慰勞211營，曾被傳聞接任國防部「文人部長」的顧立雄舉引發揣測。

根據青年日報今（18）日報導表示，因應春節假期將屆，國安會秘書長顧立雄昨（編按17日）在憲兵指揮部指揮官周廣齊中將及憲兵202指揮部指揮官陳少將等人陪同下，赴憲兵211營春節慰問。顧秘書長特別代表總統祝賀官兵新年快樂及頒贈加菜金，勉勵單位戮力戰訓本務，成為捍衛國家主權與國土安全的穩定力量。

報導表示，周廣齊亦感謝顧立雄對憲兵的支持與照顧，並強調會持續推動官兵關懷照護工作，改善人員住用空間及生活品質，進而提升部隊戰力，期盼幹部精益求精，帶領單位向上成長，勉勵官兵須綜觀敵情威脅變化，靈活調整訓練方式，修訂應對作戰計畫，有效強化衛戍作戰能量。