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台灣設置布雷系統 馬文君：金門地雷危害至今仍在

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
美國宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在我國灘岸執行區域阻絕。圖／取自美國陸軍官網
美國宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在我國灘岸執行區域阻絕。圖／取自美國陸軍官網

美國宣布售台「火山陸上機動布雷系統」，戰時能在灘岸執行區域阻絕，遲滯共軍登陸時程。立委馬文君今天表示，華府人權觀察組織爭取將戰防雷列入禁止範圍，國防部卻感謝美方同意供售地雷，可看出國防部對國防準備，並沒有自己的想法。

馬文君說，政府爭取布雷系統，但民間反應大相逕庭，主要因為地雷是備受爭議的武器，而且金門地區民眾感受最深。國軍曾為阻止共軍登陸，在金門沿岸佈設近10萬枚地雷，造成很長一段時間，金門雖是海島卻曾經嚴格禁止居民接近海岸。

國軍從85年開始在金門地區排雷，並至102年公告解除佈雷區域。但金門地區迄今仍可發現殘雷。可見地雷為害之深、禍延子孫，讓人無法輕忽。

不管火山機動布雷系統，是否真如軍方所言為新式擁有自毀系統的戰防雷、符合國際地雷運用規範，但誰也無法保證沒有誤傷國人的可能性。

台灣海岸能供大型部隊登陸位置有限，台灣真的需要這套系統嗎？還是未來佈雷將不限於海岸線上，而將在城鎮或是主要道路佈雷呢？將戰場設定在都會區以藉雷區拖住敵人呢？

一旦戰場發生在城鎮，人民要面臨什麼樣的悲慘與傷亡？

馬文君 布雷系統

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