台南陸軍砲校遷建案 國防部：114年6月完成搬遷

美國軍火大廠L3-哈里斯（L3 Harris）贏得美國國防部4000萬美元合約，提供烏克蘭14套「吸血鬼」（Vampire）無人機反制系統。這套只要單人即可操作的輕便系統，可裝在皮卡之類的民用車輛上，預計今年底之前交貨。 不管是俄烏戰爭，或是去年8月中共環台軍演後，大陸空拍機連續到小金門騷擾守軍，顯示不管是正式戰爭或灰色衝突，無人機都大有可為。如何反制無人機威脅，當然也成為顯學。問題是該如何反制？在反無人機領域中，有那些必須顧及的竅門？

2023-01-18 12:00