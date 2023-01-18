台南陸軍砲校遷建案 國防部：114年6月完成搬遷
國防部國軍營舍及設施改建基金有關台南「砲兵關廟湯山營區新建工程」、即陸軍砲兵學校新址，計畫執行至今已十餘年，但進度仍嚴重落後，國防部表示，此案可望於113年完工、114年6月完成搬遷。
國防部表示，台南「砲校遷建案」委託台南市政府代辦，需求計畫書修訂前奉行政院108年11月14日核定，總經費新台幣85億8832萬9000元，執行期程101-115年。此案除「關廟湯山營區建築工程」等3案尚在執行外，「永康校區替代設施工程」等4案已完工。
國防部表示，全案執行期間陸續因技術服務招標爭議、建築師亡故、環評審查耗時、工程流標等窒礙因素，尤其110年受疫情、台商回流及南部嚴重缺工，造成工進落後，致預算執行率不佳，保留數過高，在國防部、陸軍司令部及台南市政府積極努力趕工下，已略有提升，保留預算已逐年減少，但仍導致所編預算無法依期程執行。
國防部表示，此次案截至112年1月3日止，預定進度47.26%、實際進度41.93%，落後5.33%，管制關廟校區工程可於 113年10月完工、114年2月完成驗收及點交、114 年6月完成搬遷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言