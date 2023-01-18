精準灘岸布雷？林郁方：應注意會否妨礙我戰車掃蕩運動

陸軍將領宣稱能精準在共軍攻台船團出航後，再行針對台灣可能被登陸的灘岸實施布雷。前三軍大學榮譽講座林郁方昨日表示，善戰者動於九天之上，按美國發動波灣戰爭或阿富汗戰爭的經驗來看，台灣面臨共軍攻擊，首波一定從空中過來，共軍有非常多短程彈道飛彈與多管火箭，登陸台灣前，定會將登陸所望地點周遭軍事設施、兵力布建處實施強力轟炸，他質疑陸軍戰前能「即時」在灘岸布雷的可能性。

林郁方說，依他過去親身從事戰地賠償相關條款立法經驗，台灣人對地雷非常反感，原因來自外島雷區曾對人民造成的嚴重傷害。陸軍聲稱採購的戰防雷是部署在地面，易辨識回收，不會造成傷害，但他認為人的體重不一定不觸發地雷，「若攜帶重物者呢？」且地雷部署號稱有圖，但在海際可能容易被強力海潮移動，他呼籲軍方不要這麼「有把握」。

林郁方表示，他並不反對國軍採購防禦性裝備，但面對布雷系統此類敏感裝備，必須非常小心，國防部應說明各國使用這項系統實際應用在戰場上的數據供外界檢驗，確認其是否存在誤傷人民或非戰鬥人員的紀錄。而且我方一次購足十四套，明顯是美方營造戰爭即將爆發的急迫性，逼使我方建構火藥庫，將台灣本土推向戰爭，可能搞到戰爭非爆發不可？俄烏戰爭其就美國營造類似氛圍下的結果。

至於陸軍宣稱會在看準共軍船團在何處沙灘登再行布雷，林郁方認為，共軍在攻台登陸船團出航前一、二天，就會使用三分之一的攻擊能量，摧毀我方戰機、船團，對所有可能會奔襲、馳援的陸軍、陸戰隊部隊、偵知敵情的雷達站、防空、反艦飛彈基地實施攻擊。在戰爭非常混亂下，他無法確知陸軍能否從容實施布雷，甚至是布雷車系統本身的存活率，因為這些系統必然會部署我研判共軍登陸地附近，也是共軍火力掃蕩的目標之一。飛彈密集攻擊已在俄烏戰爭中驗證，兩岸一旦開打，台灣遭受飛彈攻擊的密集程度勢必高於面積大於十六倍的烏克蘭。

他認為，面對攻台共軍，船團要上來的灘岸，就是國軍地面部隊接戰處，戰車必須在灘頭對海射擊、進而掃蕩輾殺甫登岸的共軍，如古寧頭戰爭，國軍所謂殲敵於水際灘頭，就是先用反艦飛彈將敵船擊沉，少數登陸艇登岸則須以戰車迎擊，但買了這套布雷在灘頭實施大面積布雷，會否反而遲滯我方戰甲車在接戰處的運動，必須注意。