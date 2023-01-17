台灣機密情資疑外洩 外國網站公開兜售叫價455萬元

《自由時報》報導，有軍事迷在外國網站上發現有人公開兜售台灣重要情報資料，內容包括台方人員的家庭背景等資料，要價15萬美元（折合約455萬元新台幣）。

台灣法務部調查局已介入調查，台軍則表示「沒有回應」。

報導指，1月11日，署名為「niceday009」的網民在境外網站「breached.vc」發布與「Taiwan intelligence agencies confidential files（台灣情報人員機密檔案）」有關的帖文，聲稱其擁有涉及國際合作、機敏活動的檔案，資料總量高達10GB並開價15萬美元。

前述的機密檔案內容包括「工作對象」的基本資料、任務、家庭背景、工作條件、人格特質、政治傾向、特點及弱點等。

「niceday009」今年1月才在前述網站註冊，僅發表過兩篇文章。他聲稱，「若有足夠的錢，可以提供更多」。

相關人士透露，情報單位的合作對象、「線人」及工作紀錄皆屬機密，甚至涉及國家利益與相關人士安危，因此會以最嚴密方式把關，除了接觸資訊者有多重考核程序，亦設置嚴密的資安防護網避免資訊外洩。

曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座的廖宏祥接受《自由時報》訪問時稱，從外洩的機密檔案來看，是類似台灣戒嚴時期「人二室」對境內人員背景調查的資料。因洩漏資料填在固定表格，調查局要追查來源應不困難，但更重要是要做數據隔離，區分被竊和安全的資料，並找到根本原因作補救。

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文章授權轉載自《香港01》