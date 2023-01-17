台灣戰時何處布雷？陸軍參謀長章元勳舉四大紅色沙灘

陸軍司令部以「九陣專案」為名對美採購14套車載型的「M136火山車載布雷系統」，陸軍司令部參謀長章元勳上午在國防部表示，布雷的時機是我方判明共軍登陸發航後，確定其於北部寶斗厝海灘、海湖海灘、或是南部的喜樹海灘、中部甲南海灘作主力登陸，「會有戰甲車上來」，我方再行對登陸路線進行布雷，不會有廣正面或太早部署的問題，而戰防雷可阻滯敵軍前進，可達遲滯與拒止的作用，事後也容易回收或自毀。

章元勳上午列席國防部記者會，他說，陸軍會選購這套系統，實在是共軍機艦當前對我海空軍的襲擾，針對性三棲的進犯，面對敵情威脅，我方的防衛作戰有需要，相信會用負責的態度，在最大作戰成功公算、最低人員誤傷狀況下，作好這項系統使用，請國人支持。

針對外界質疑陸軍採購布雷車恐讓台灣成為「地雷島」的問題，他表示，台灣不會變成地雷島，陸上機動火山布雷系統有幾個特性，除會定時自毀、易於辨識、快速回收、機動布雷，不需要作廣正面、長時間的布雷，可以在判明敵軍登陸上來的地點、行動路線上布設的區域裡，作精準而有效的部置；且戰防雷是浮布在整個地面上，非常易於回收辨識，不是傳統布雷是廣區域埋在地底下。至於運用規範，除符渥太華國際公約，屬戰防雷而不是人員殺傷雷，這套美軍裝備在操作準則上有很明確布署計畫，要標定布署地點，事後處理有別於傳統地雷，而降低最大人員誤傷率。

章元勳表示，所謂易於辨識是戰防雷是放在地表上，不是埋在地下，便於事後清除，可誤傷機率降低，不會像外島地區有事後誤傷的情形發生；至於敵人是否也易於辨識，端視我戰術運用。陸軍在反登陸作戰運用上，是以密接的兵火力，如北部的寶斗厝灘，在幾條接近路線上，配合阻滯的反登陸火力，若敵軍登陸戰車確定從此地上來，陸軍可在特定路徑上作快速布雷，而整個寶斗厝海灘的廣正面，如八百乘以兩千公尺的布雷，敵軍要登陸就必須上來，戰防雷可阻滯敵軍前進，可達遲滯與拒止的作用。

章元勳表示，對於定時自毀系統，陸軍可利用自毀裝置來操作，戰場上有一些參數在較勁，他不認為我軍的地雷這麼容易遭敵軍控制，作戰時地雷要作自毀，我軍機動部勢不會輕易敵軍掌握，陸軍針對經判明的敵軍路線採取機動布雷，作即時部署，並不是先擺在現地等敵軍作參數破壞。

對於何謂戰時部署？章元勳表示，陸軍是利用綿密的兵火力在我所望的地區作快速且機動的布雷，本身不需要廣正面、長時間，就算預判共軍半年後攻台也不需要現在布置，而判明其登陸發航後，確定其於寶斗厝海灘、海湖海灘、或是南部的喜樹海灘，或中部甲南海灘作主力登陸會有戰車上來，我方再行對登陸路線進行布雷，不會有廣正面或太早的問題；他說，我們布雷是被動的，我國防衛政策是防禦，今天敵人謀我日亟，其三棲進犯動次與登陸載具、戰甲車輛日新月異，加上不斷增加頻次越過中線的襲擾，防衛作戰就必須運用諸般手段，除了機動布雷系統之外，在國土防衛階段我們還有很多新式武器裝備，配合充分運用。