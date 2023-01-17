快訊

獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

超幸運！高雄「原班人馬」集資刮刮樂 連2年刮中100萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全動署：女性志願教召將展開 北、中、南、東試行驗證

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮。圖／取自國防部直播
全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮。圖／取自國防部直播

針對後備軍人志願參加教育召集，全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮上午表示，自今（112）年第2季起，後備教召依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。而女性將首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，國防部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

國防部上午舉行記者會，俞文鎮列席表示，「後備軍人召集優待條例」已於111年5月27日制定公布，依條例第4條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。國防部為執行規定，現已報經行政院核定「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」。

針對召集獎金核發，俞文鎮表示，後備軍人已接受過的教育召集次數，依上開辦法規定的計算方式，自第5次起，每次完成訓練後，發給召集獎金5000元。

他解釋，召集次數計算基準，年度接受教育召集者部分：5日至7日，以1次計算；14日，以2次計算。而志願短期在營服役即「後備戰士」年度內達29日以上，以1次計算。

俞文鎮表示，112年志願參加教育召集，依上開辦法將於1月20日前公告，並公開於資訊網路，有意願的男、女性後備軍人可於國防部全球資訊網獲取相關資訊。

他表示，志願教召報名方式，可採線上報名，於「國防部全民防衛動員署後備指揮部」全球資訊網，「後備軍人志願接受教召」報名系統，完成員額查詢及申請資料填註。另也可直接洽服務台受理，經資審符合資格者，由專人通知至縣市後備指揮部或後備服務中心服務台辦理。

俞文鎮說，符合條件的後備軍人，可於各梯次召集日60日前，攜帶國民身分證或退伍令正本、本人私章，向縣市後備指揮部或後備服務中心申請志願接受教育召集；縣（市）後備指揮部或後備服務中心於召集日40日前，將審核結果送達申請人。

對於志願教召訓練梯次，俞文鎮指出，自今（112）年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。而其中女性因首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，國防部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

他示，以上辦法實施後，可建立後備軍人志願接受召集機制，強化後備部隊戰技複訓成效，有助提升後備動員戰力，籲請國人認同與支持。

教召 軍人 國防部

延伸閱讀

【Daily Podcast】尼泊爾雪人航空YT691空難／俄軍導彈襲擊烏東平民公寓已知30死／伊朗前國防部副部長遭控間諜罪處死

國防部預告修法 為今年女性志願接受教召作準備

桃園男邀教召同袍到家喝酒醉慘遭性侵 還被情緒勒索

收到國軍動員召集預告書 役男恐慌：不想教召不想打仗

相關新聞

全動署：女性志願教召將展開 北、中、南、東試行驗證

針對後備軍人志願參加教育召集，全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮上午表示，自今（112）年第2季起，後備教召依各軍種需求...

台灣戰時何處布雷？陸軍參謀長章元勳舉四大紅色沙灘

陸軍司令部以「九陣專案」為名對美採購14套車載型的「M136火山車載布雷系統」，陸軍司令部參謀長章元勳上午在國防部表示，...

這些軍事部署可以取代地雷 只是成本巨大

陸軍司令部以「九陣專案」為名對美採購14套車載型的「M136火山車載布雷系統」。要取代地雷布放的效益，唯有灘岸傳統的兵力...

陸軍換裝多功能雷觀機 關鍵料件來自以色列

國防部軍備局生製中心107年起接受陸軍委製「多功能雷觀機」，規劃去（111）年進行後續裝備交裝，但進度延遲。軍備局表示，...

質疑買地雷就是中共共鳴者？原來抗中保台如此廉價

美方去年底宣布對台出售地雷車及戰防雷，國防部當成喜訊對宣布。然而此一軍售案，這半個多月來卻持續在台灣內部悶燒，聯合報17日深入探討這項具有高度爭議的軍售案，果然遭到綠委、親綠側翼及外圍團體圍剿，影射是中共共鳴者。這些反應都在我的意料中，但最令我意外的是軍方的回應，陸軍司令部新聞稿稱散布謠言「徒令敵人竊喜」，最該好好釋疑的單位，居然用這種政治性的語言扣媒體紅帽子，我就問：就事論事很難嗎？

軍方盼挺「火山布雷系統」建軍 有效反制搶灘

美國日前宣布售我「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在我灘岸執行區域阻絕，但近日從立委到學界都疾呼應對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。