全動署：女性志願教召將展開 北、中、南、東試行驗證

針對後備軍人志願參加教育召集，全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮上午表示，自今（112）年第2季起，後備教召依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。而女性將首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，國防部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

國防部上午舉行記者會，俞文鎮列席表示，「後備軍人召集優待條例」已於111年5月27日制定公布，依條例第4條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。國防部為執行規定，現已報經行政院核定「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」。

針對召集獎金核發，俞文鎮表示，後備軍人已接受過的教育召集次數，依上開辦法規定的計算方式，自第5次起，每次完成訓練後，發給召集獎金5000元。

他解釋，召集次數計算基準，年度接受教育召集者部分：5日至7日，以1次計算；14日，以2次計算。而志願短期在營服役即「後備戰士」年度內達29日以上，以1次計算。

俞文鎮表示，112年志願參加教育召集，依上開辦法將於1月20日前公告，並公開於資訊網路，有意願的男、女性後備軍人可於國防部全球資訊網獲取相關資訊。

他表示，志願教召報名方式，可採線上報名，於「國防部全民防衛動員署後備指揮部」全球資訊網，「後備軍人志願接受教召」報名系統，完成員額查詢及申請資料填註。另也可直接洽服務台受理，經資審符合資格者，由專人通知至縣市後備指揮部或後備服務中心服務台辦理。

俞文鎮說，符合條件的後備軍人，可於各梯次召集日60日前，攜帶國民身分證或退伍令正本、本人私章，向縣市後備指揮部或後備服務中心申請志願接受教育召集；縣（市）後備指揮部或後備服務中心於召集日40日前，將審核結果送達申請人。

對於志願教召訓練梯次，俞文鎮指出，自今（112）年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。而其中女性因首年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，國防部將透過後備系統加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。

他示，以上辦法實施後，可建立後備軍人志願接受召集機制，強化後備部隊戰技複訓成效，有助提升後備動員戰力，籲請國人認同與支持。